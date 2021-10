El coronavirus és una arma bioquímica creada pels humans? Va ser desenvolupat per les companyies farmacèutiques? Hi ha qui creu que sí. La ideologia política influeix, i molt, en les respostes. Com més a la dreta se situen els entrevistats, més triomfen les teories conspiratives, recelen de la vacunació i dubten de les recomanacions sanitàries. És una de les conclusions d’un informe de l’Observatori Social de la Fundació La Caixa al qual ha tingut accés El Periódico de España, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

Sota el títol Responsabilitat individual i col·lectiva en el context de la pandèmia de la covid-19, l’estudi es va realitzar el gener de 2021, en plena tercera onada de la pandèmia, segons expliquen Elia Soler Pastor, Maitane Arnoso i Magdalena Bobowik, tres de les seves autores. Les actituds reflectides, adverteixen, han pogut anar variant amb el procés de la pandèmia i la vacunació.

Amb una mostra de 2.004 persones de 18 a 65 anys (52% de dones i 48% d’homes), és el primer informe a reflectir les pràctiques de salut pública o l’acord amb les polítiques sanitàries en una mostra representativa de la població espanyola, assenyala Bobowik, investigadora principal de l’estudi.

Ideologia i conspiració

Entre els resultats més contundents hi ha les fake news. Com més a la dreta se situen els enquestats, més creuen en les teories conspiratives. Davant la pregunta de si el coronavirus és una arma bioquímica creada pels humans, un 44,7% de l’extrema dreta s’hi mostra «completament d’acord», davant del 19% de les posicions de centre i l’11,5% de l’extrema esquerra.

També es pot fer una relació curvilineal. Per exemple, la més conservadora tendeix més a creure en teories de conspiració que apunten a grups socialment desfavorits o minoritaris, com la població musulmana, mentre que relats que apunten a grups poderosos com ara la banca o les farmacèutiques poden ser acceptats en ambdós extrems d’orientació política.

Vacunes

L’enquesta suggereix que -en el moment de la recollida de dades- el 75% de la població estava disposada a vacunar-se de seguida que fos possible (ara el percentatge amb pauta completa a Espanya voreja el 90%). Les posicions polítiques també són definitives. Un 71,2% dels enquestats d’extrema esquerra s’hi mostrava totalment a favor, percentatge que en el centre era del 57,8%, i a l’extrema dreta, un 36,8%.

Responsabilitat

És un dels capítols fonamentals. Vuit de cada 10 espanyols se senten responsables d’evitar que ells mateixos o els seus éssers estimats es contagiïn (el 82,2% hi està bastant o completament d’acord). Menys de la meitat sent la responsabilitat de prevenir que es contagiïn altres ciutadans del país (46%). I menys de quatre de cada 10 persones (37,4%) se senten responsables de protegir a les persones d’arreu del món, un percentatge que, en opinió de les psicòlogues, mostra «com es dilueix el sentit de la responsabilitat a mesura que es va tornant més inclusiu i inclou a altres persones (del país, del món) fora dels cercles més directes».

Mesures anticontagi

Les persones amb un grau més elevat de responsabilitat individual són les que respecten més les normes. Dur mascareta, rentar-se les mans i mantenir la distància de dos metres són les més seguides pel 95,2%, el 80,3% i el 77,8%, respectivament). La majoria dels enquestats utilitzen, a més, desinfectant de mans (67,2%). Durant el confinament, tres quartes parts de les persones entrevistades afirmen haver sortit de casa només quan era necessari (75,7%) o la gran majoria va evitar visitar a familiars i amics (77,8%).

Gran part de les persones enquestades estan d’acord en mantenir l’obligació de dur mascareta fins i tot en espais oberts (82,8%); quasi tres quartes parts donen suport a la limitació de la mobilitat dins el mateix país (72,5%) i set de cada 10 accepten el toc de queda nocturn (69,1%).

Quan es pregunta per l’obligació de dur mascareta, fins i tot en espais oberts, les persones que se situen a l’extrema dreta són qui més recel mostren: menys de la meitat (44,7%) diu estar «completament d’acord».

Primer els europeus

Si hi ha un apartat que sorprèn les investigadores és que en una tercera part de la població (30,8%) està d’acord en prioritzar als europeus a l’hora d’administrar les vacunes. Això els provoca «certa preocupació», perquè aquest percentatge no va més enllà del seu mateix grup i no pensa en les vacunes com una eina per la salut comunitària que també són un dret dels països més empobrits. Un altre terç dels enquestats hi està en desacord, matisen les autores.

Crisi sanitària

Un altre aspecte destacable per les autores és que la població està a favor de mesures de protecció social com ara subsidis o la renda bàsica universal (fins a un 64,2% en el cas d’aquesta última) per amortir l’impacte de la sagnia sanitària provocada per la crisi.

Fronteres

En política exterior, la majoria expressa la necessitat de posar en quarantena a les persones que vinguin de països de risc (89,4%). A més, sis de cada 10 estan d’acord en restringir l’entrada a Espanya de persones immigrants (60,3%), mentre que quatre de cada 10 dona suport a la regularització de totes les persones immigrants ja residents al país en el moment en què va irrompre la pandèmia (42,4%).

Hem canviat? Les autores de l’informe ressalten que el treball és un «esforç col·lectiu» d’un equip internacional d’experts en temàtiques diverses, però centrats en la promoció de respecte als drets humans, diversitat, convivència i solidaritat. Està realitzat en el context espanyol, però també estan recollint dades en altres països. La pregunta és: ens ha canviat la pandèmia?. «És difícil saber si hem après alguna cosa del que hem viscut. El que sí que sabem és que no és l’última crisi global que caldrà afrontar. Els nostres resultats poden donar algunes pistes sobre com promoure una altra classe de comportaments cívics, inclosa la cura del medi ambient o el respecte als drets de totes les persones», inclou Bobowik.