Amb l’aprovació a finals de setembre del Pla d’Ambientalització, la Universitat de Girona (UdG) acaba d’adquirir el compromís de reduir al 50% la seva petjada de carboni a l’any 2030 (prenent com a referència el 2011). El repte és considerable si tenim en compte que la institució només controla, diguem que «directament», una petita part de les emissions de CO2; essencialment la corresponent al consum d’electricitat i de gas natural. La petjada més important (el 90% del total) prové de la mobilitat del personal i dels estudiants, i ve dominada pels desplaçaments entre el domicili i els campus. Segons com es miri, la petjada d’aquests desplaçaments es pot considerar responsabilitat individual de cada persona UdG. Aquesta opció s’anomena «externalització de l’impacte ambiental», de la qual en trobem molts exemples.

Fa uns anys, el grup irlandès U2 feia gala del seu compromís mediambiental declarant que compensava les emissions de CO2 de les seves gires. Hagués estat una decisió molt lloable si no fos perquè només comptava els desplaçaments del grup, deixant de banda les dels milers de seguidors que acudeixen als concerts. Resulta molt còmode assignar la petjada de carboni dels desplaçaments als seguidors, encara que el benefici propi en depengui críticament. Cal una gran determinació per a prendre una decisió com la del grup anglès Coldplay, que el 2019 va decidir no promocionar el seu darrer disc amb cap gira internacional, atès el gran impacte ambiental associat.

La incògnita és com la UdG podrà assolir l’objectiu de reducció d’aquí a l’any 2030 si, en gran manera, les emissions es generen fora del seu control. Tot i que s’insistirà en les opcions alternatives al cotxe individual, i es confia en l’efecte positiu de l’electrificació de l’automòbil i en la promoció de l’estada dels estudiants durant la setmana a l’entorn de Girona, es preveu que aquestes mesures no seran suficients. Una part significativa de la reducció haurà de venir d’una reorganització de l’activitat que eviti desplaçaments: teletreball, menys dies d’assistència als centres i activitats docents no presencials. La docència no presencial és una opció que no atrau grans simpaties ni entre professors ni entre els estudiants, ja que s’hi ha hagut d’acudir en les condicions d’emergència dictades per la pandèmia. Tanmateix, vist amb la perspectiva dels anys que falten pel 2030, es pot anar adquirint un saber fer a partir d’experiències reeixides. Es tracta de fer front a un repte doble: reduir la petjada de carboni tot mantenint la qualitat del servei i de la docència. Conscient de la dificultat del repte, el rector Quim Salvi ja ha encetat converses amb els directors dels centres docents. Sembla que ha trobat una bona receptivitat.

Difícil o no, l’objectiu de reducció és indefugible. La UdG s’hi juga la credibilitat d’una institució que pretén ser, com ha de pretendre qualsevol universitat, un referent per al seu entorn social i econòmic.