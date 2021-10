La Comissió per la Llengua d’Olot i la Garrotxa es va constituir oficialment el passat 1 de juliol de 2021, i el dilluns 4 d’octubre es va portar a terme la primera reunió de la Comissió, a la sala de plens de l’Ajuntament d’Olot. Aquesta Comissió per la Llengua d’Olot i la Garrotxa és la segona de la demarcació gironina i s’ha creat amb l’objectiu d’afavorir que els organismes i entitats que treballen per al foment o l’ensenyament de la llengua catalana es complementin perquè la feina sigui més efectiva i els recursos, més rendibles. És un òrgan de gestió que aglutina nou organismes diferents, alguns de caràcter social i d’altres que pertanyen a l’administració local.