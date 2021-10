La interinitat a l’administració de justícia és cada vegada més elevada. La província de Girona va tancar el 2020 amb una quota d’interins del 63% de les places vacants dels jutjats. En xifres, són 473 places vacants del total de 735 dels cossos de funcionariat que componen els jutjats, que inclouen gestió processal, tramitació i auxili judicial.

Els jutjats de Sant Feliu de Guíxols són els únics que tenen més de la meitat de la plantilla amb places cobertes. La interinitat se situa al 42,42%, i es tracta d’un volum que ha augmentat si ho comparem amb dos anys enrere, quan se situava pels voltants del 36%. Tota la resta de jutjats superen el 50% d’interinitat, amb Puigcerdà com el cas més complex de tot Catalunya: un 100% dels funcionaris -deu places- són interins. Es tracta d’una situació arrossegada des de fa temps, que agreuja la congestió que pateix aquest jutjat -una situació similar que també comparteixen la resta d’òrgans de la província-. Segons l’últim balanç del Consell General del Poder Judicial, va tancar el segon trimestre amb 313 assumptes resolts i prop de 700 assumptes a tràmit. A més, acumula més de 800 sentències per resoldre, un fet destacat si es té en compte que durant aquest període n’ha executat 58.

On més ha pujat la interinitat és a Olot (69%) i Girona, que s’ha situat al 60%; en tots dos casos ha pujat 4 punts respecte del 2018. Al partit judicial de la capital gironina s’acumulen una part important de les places, un total de 333, de les quals 133 estan ocupades per titulars. La resta, 200, les ocupen interins.

Santa Coloma de Farners també s’ha enfilat 4 punts més i arriba fins al 80%.

A la província hi ha 735 places, quatre menys si ho comparem amb la memòria de 2018 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. D’aquestes, 473 són interins, un 63% del total.

«Excés» d’interins a Catalunya

El tribunal recorda que a Catalunya el 50,74% dels funcionaris són interins. Hi ha 3.715 places vacants i 3.607 funcionaris titulars. Es tracta d’un «elevadíssim percentatge» de places vacants de personal funcionari de l’Administració de Justícia a Catalunya, segons subratlla l’Alt Tribunal a la seva memòria de 2020. La xifra ha pujat durant els últims anys, i aquest fet suposa un augment de la congestió als jutjats, perquè molts cops el personal que es nomena no té formació ni experiència. On hi ha més interinatge és en el cos d’auxili judicial, que són els funcionaris encarregats de prestar suport als funcionaris de la resta de cossos. El de tramitació processal és el que en té menys, amb un 41,22%.