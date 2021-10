El Risc de Rebrot a la Regió Sanitària de Girona va baixar ahir quatre punts més, de 72 a 68, arribant al nivell més baix des de l’inici de la cinquena onada del passat mes de juny. Llavors, el Risc de Rebrot a Girona havia arribat a estar a 65 punts, el 18 de juny, però, la reobertura temporal de l’oci nocturn, els viatges d’estudiants a les Balears i l’augment de les interaccions socials per Sant Joan, quan la vacunació entre els joves encara estava a les beceroles, va obrir les portes de la cinquena onada. Una explosió de casos que, en el cas d’aquest índex, el Risc Rebrot, va arribar a un pic màxim a les comarques gironines de 1309 punts el dia 3 de juliol.

Pel que fa a la resta d’índexs, ahir a la Regió de Sanitària es van comunicar 33 contagis nous i hi havia 27 persones ingressades, 7 a les UCI. No es va comunicar cap nova mort per Covid-19 i les persones de la Regió Sanitària vacunades amb pauta completa eren ja 626.868. En el conjunt de Catalunya, les dades encara són millors que a Girona i, per exemple, el Risc de Rebrot va baixar fins als 47 punts (cinc menys que diumenge) i la Rt 0,84. Ahir al matí el Departament de Salut va declarar 15 hospitalitzats més a causa de la covid-19 en les darreres hores (358) però 2 pacients crítics menys ingressats a l’UCI, que passen de 105 a 103 en el conjunt de Catalunya. En paral·lel, es varen notificar 170 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l’inici de la pandèmia en 917.008. Es van notificar dos morts en les últimes hores i el global de defuncions és de 23.934. L’1,65% de les proves que s’han fet en la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 59,34 a 57,96, mentre que a 7 dies baixa de 26,11 a 24,37. En la mateixa línia, els grups confinats a les escoles catalanes han baixat fins als 117.

Obrint el focus a escala estatal, Espanya va registrar 3.829 positius de covid-19 i 49 defuncions des de divendres fins ahir. D’aquesta manera, la xifra d’infectats des de l’inici de la pandèmia és de 4.977.448 i la de víctimes és de 86.827, amb una incidència acumulada a 14 dies de 46,08 infeccions per cada 100.000 habitants, 2,1 punts menys que l’últim dia.

Catalunya encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 2.772 casos, seguida per Madrid (1.512) i Andalusia (1.049). Des de l’inici de la pandèmia Madrid encapçala el rànquing dels territoris amb més víctimes mortals causades per la covid-19, amb 16.145. Després se situa Catalunya amb 15.758 i en tercer lloc Andalusia amb 11.200, segons dades del Ministeri de Sanitat.

En els darrers 7 dies hi ha hagut 79 víctimes mortals, 13 de les quals a Madrid i 11 a Andalusia. A Catalunya n’hi ha hagut 5 i a Cantàbria, a Ceuta, a Melilla i a la Rioja no se n’ha registrat cap durant la darrera setmana.

Pel que fa al nombre total de contagis registrats des de l’inici de la pandèmia, a Catalunya és on més se n’han acumulat amb 921.841 casos, seguida per Madrid amb 893.471 i Andalusia amb 803.876. Al País Valencià n’hi ha hagut 511.551.

Ahir, al conjunt de l’Estat hi havia 1.942 pacients ingressats per la infecció, que ocupen l’1,6% de tots els llits disponibles. Un total de 507 persones estaven ingressades a l’UCI, el 5,55% del total de llits per a crítics a l’Estat.

Espanya: 37 milions de vacunats

Pel que fa a les xifres diàries de vacunació que aporta el Ministeri de Sanitat, 36.937.743 persones tenen dues dosis de la vacuna, el 87,7% de la població diana, la major de 12 anys. En paral·lel, el 89,8% de la població diana ha rebut almenys una dosi. Són 37.816.635 persones. D’altra banda, 344.944 persones han rebut dosis addicionals.

A Catalunya, 5.772.947 persones han rebut dues dosis (el 74,2% de la població total i el 84,1% de la població major de 12 anys o diana), mentre que 5.925.400 en té almenys una (el 76,2 i el 86,3% respectivament). Hi ha 55.468 persones amb dosis addicionals. Fins ara s’han rebut 11.863.410 vacunes i se n’han subministrat 11.052.966, el 93,2% del total. El govern espanyol ha entregat a les comunitats autònomes i a l’Exèrcit fins a aquest 11 d’octubre 75.641.871 dosis de les vacunes contra la covid-19 i fins ara se n’han administrat 70.822.813, que representen el 93,6% del total. La Unió Europea ha adquirit per a Espanya, fins al quart trimestre de l’any, 141.943.261 vacunes, de les quals fins ara l’Estat n’ha rebut el 61,6%, 87.395.039.

La vacunació contra la covid-19 disminueix en un 90% les possibilitats de desenvolupar una forma greu de la malaltia. És la principal conclusió d’un extens estudi realitzat amb francesos majors de cinquanta anys. «Les persones vacunades tenen nou vegades menys possibilitats de ser hospitalitzats o de morir que les no vacunades», va dir a l’agència France Press l’epidemiòleg Mahmoud Zureik, director de l’Epi-Phare, l’organisme públic encarregat d’elaborar l’informe.

«És el més ampli fet en el món», va subratllar sobre aquest informe. Altres estudis ja havien evidenciat l’eficàcia de les vacunes per a evitar formes severes del coronavirus. Però el publicat aquest dilluns destaca per la seva àmplia base de dades, de fins a 22 milions de persones. L’Epi-Phare va comparar la situació mèdica de francesos vacunats amb no vacunats (amb la mateixa edat, gènere i lloc de residència) entre el 27 de desembre - quan van començar les injeccions a França - i el 20 de juliol. Les seves conclusions resulten clares: tant el risc de sofrir una forma greu com de morir en estar ingressat es redueixen en un 90%.

L’informe utilitza dades de vacunats amb Pfizer/BioNtech, Moderna i AstraZeneca. Els nivells d’eficàcia resulten pràcticament idèntics amb les vacunes. En canvi, no s’extreuen conclusions sobre els efectes de Janssen - la quarta vacuna autoritzada a la Unió Europea -, ja que es va injectar en molt pocs francesos i els resultats no haguessin estat rellevants. Segons l’estudi, l’efecte protector de les vacunes es manté amb el pas dels mesos, malgrat una lleugera disminució observada.

L’estudi també s’interessa per l’eficàcia davant la variant delta, sorgida a l’Índia i actualment dominant en el món. En aquest sentit, aporta unes conclusions optimistes, però limitades. Segons l’informe, les substàncies immunitzants disminueixen en un 84% el risc de formes greus amb la nova variant. No obstant això, «aquestes dades es basen en un curt període (del 20 de juny al 20 de juliol de 2021), la qual cosa no permet avaluar de manera definitiva els efectes de la variant delta en la reducció del risc», reconeix l’estudi. Els seus autors expliquen que aprofundiran sobre aquesta qüestió en el futur, així com en la permanència de la immunitat al llarg del temps. En canvi, no examina els efectes de la vacuna en els contagis i per a frenar la transmissió del virus. Segons el centre nord-americà per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC), les persones vacunades podrien transmetre una quantitat del virus semblant a les no vacunades amb la variant índia.

La vacunació redueix un noranta per cent les formes greus de la Covid-19

Un informe fet a França amb 22 milions d de persones demostra l’eficàcia de les vacunes

