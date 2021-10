Ahir es va assolir una de les fites més importants dels darrers mesos per a la millora epidemiològica: el nombre de crítics a Catalunya va baixar del llindar de 100 i es va situar en 97. Un fet així no es produïa des de l’1 d’agost de l’any passat, quan s’estava a cavall entre la primera i segona onada, període en què es van registrar les dades més baixes de tots aquests dinou mesos de pandèmia. Diversos experts en van fer ressò a Twitter, com per exemple el cap de l’UCI del Trueta i Santa Caterina, Josep Maria Sirvent, en què va destacar que els indicadors actuals són de «tranquil·litat per almenys els propers trenta dies». Bàsicament destacava que hi haguessin menys de 100 crítics i menys de 350 hospitalitzats per coronavirus a Catalunya.

D’altra banda, Sirvent va afegir que «després no sabrem què passarà, probablement serà un hivern amb la confluència de tres virus: SARSCoV2, grip i VRS». Aquest darrer correspon al virus respiratori sincicial, principal causant d’infeccions respiratòries.

En la mateixa línia, experts del grup de biologia computacional de la Universitat Politècnica de Catalunya (Biocomsc) van confirmar que el nombre de crítics «es consolidarà per sota de 100», és a dir, «per sota del 10% i amb tendència a la baixa». Van concretar que es tracta d’una fita «important» que s’aconsegueix «gràcies a una circulació del virus que tendeix a la baixa».

Per altra banda, treuen importància a les pujades fortes locals, ja que «no tenen capacitat per créixer». A més, «poden haver-hi aturades puntuals en la dinàmica de descàrrega dels hospitals, però la tendència és a la baixa», segons afirma el grup d’experts en un fil a Twitter.

Pel que fa a la planta dels hospitals en general, també hi ha una descàrrega de mitjana. Els científics alerten que «si es mantenen el nombre de grans cadenes de contagis dins dels marges que tenim en aquests moments, encara hi ha recorregut a la baixa dels hospitals. Especialment si encara augmentem una mica més la vacunació». Respecte a aquest darrer punt, els experts van fer una crida a la població encara no vacunada perquè ho faci per tal de contribuir a una frenada de les cadenes de contagi i, com a conseqüència, a una descàrrega de les UCIs durant les properes dues setmanes.

Augment de crítics no covid-19

Finalment, cal destacar que la davallada de pacients crítics amb coronavirus ha fet incrementar l’activitat quirúrgica que s’havia endarrerit per l’impacte de la cinquena onada. És per això que els pacients crítics no covid-19 han augmentat considerablement les darreres setmanes. Segons el darrer balanç, n’hi havia 579 a tot Catalunya, mentre que durant el pic de la cinquena onada només n’hi havia poc més de 300. Cal tenir present que llavors es van fregar els 600 crítics per covid-19 i actualment n’hi ha menys de 100.

La transmissió a Girona es torna a situar per sota d’1

La millora de les dades epidemiològiques també es veu reflectida en altres indicadors com per exemple la transmissió de la covid-19 (Rt). En aquest cas, a la Regió Sanitària de Girona, després que recentment sobrepassés el llindar d’1 i, per tant, superés els paràmetres recomanats per mantenir-se sota control; ja s’ha situat altra vegada per sota. A Girona, hi ha 25 persones hospitalitzades i 6 ingressats crítics.