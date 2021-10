La Fira del Bolet de Llagostera ha celebrat enguany la seva 19a edició amb una edició que es va estendre des de diumenge fins ahir. El primer dia va estrenar-se amb l’activitat Bolets en família, i el dilluns es va fer un Showcooking a càrrec dels cuiners Martí Rosàs del restaurant Ca la Maria de Llagostera i d’Oscar Bigas del restaurant Integral de Figueres. Dilluns va ser també el lliurament de premis que cada any atorga l’Ajuntament i la Unió de Botiguers. El col·lectiu de voluntaris de la Festa de la gent gran va rebre el premi Ou de Reig 2021 en reconeixement a la tasca organitzativa de la festa d’homenatge a la vellesa. La floristeria Cal Ri va rebre el cistell de plata i la Joieria Català va endur-se el premi del concurs d’aparadors.

Després de l’aturada de l’any passat, amb motiu de les restriccions de la pandèmia, Llagostera ha pogut recuperar el Mercat del Bolet ambientat a principis del segle passat amb més de 70 parades repartides pels carrers i places del nucli antic, activitats, demostracions d’oficis antics, tallers, exposicions i gastronomia relacionada amb el món del bolet. A la sala de plens s’hi ha recreat un bosc i s’hi han exposat diversos bolets gràcies a la col·laboració de l’entitat Llagostera en Flor i de l’Associació Micològica Joaquim Codina. Com a novetat, la Fira del Bolet ha estrenat una imatge promocional renovada que ressalta el vincle històric entre el municipi i el patrimoni natural. El regidor de promoció econòmica, Eduard Diaz, es va mostrar molt satisfet de la bona acollida i va agrair la col·laboració de totes persones i entitats que fan possible la celebració de la Fira. Així mateix, va avançar que ja s’està treballant per celebrar l’any vinent els 20 anys de la Fira del Bolet.