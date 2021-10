diada de la guàrdia civil. La caserna del cos policial gironí va omplir-se de personalitats polítiques i jurídiques. 1 Acte de celebració de la patrona del cos. F

2 El subdelegat del Govern, Albert Bramón, durant la jornada. F

3 Personalitats recollint les condecoracions. F

Des de març de l’any passat, coincidint amb l’inici de la pandèmia, la Guàrdia Civil i la policia francesa han incrementat la seva coordinació en operacions conjuntes per lluitar contra el tràfic de drogues.

El balanç policial de l’últim any ha sigut «positiu», segons va explicar ahir davant de múltiples autoritats i comandaments el tinent coronel de la comandància de la Guàrdia Civil a Girona, Anton Vives. Tot i els entrebancs que va suposar la pandèmia, l’augment d’operacions conjuntes amb França va permetre efectuar 108 entrades a domicilis als dos costats de la frontera i detenir 109 persones, entre els quals membres de grups delictius.

Durant la jornada en què el cos celebra la diada de la seva patrona, Vives va fer el seu primer discurs públic com a nou responsable de la comandància de Girona des que va assumir el càrrec a principis d’any. El tinent coronel també va referir-se a la venda de productes falsificats, que el cos policial va atacar conjuntament amb vigilància duanera gràcies a l’operació Frontcopy on es van intervenir més de 85.000 articles de marques que al mercat haurien tingut un valor de més de 16 milions d’euros.

A més, durant l’últim any el cos ha detingut i investigat 223 persones per diferents fets delictius, i ha detectat 1.326 infraccions administratives. Igualment ha efectuat 160 actuacions en l’àmbit humanitari. El comandant va recordar que des de l’inici del primer estat d’alarma la Guàrdia Civil va iniciar tasques de suport juntament amb l’exèrcit al qual es van sumar els Mossos i les policies locals. Per últim, va expressar solidaritat per la situació que viu La Palma per culpa de l’erupció del volcà.

En un acte on la benemèrita no va poder «obrir-se a tot Girona» com seria habitual en la celebració de la seva patrona per culpa de la pandèmia, el subdelegat del Govern de l’Estat a Girona, Albert Bramón, també va fer un parlament per elogiar el cos i on va assenyalar la tasca que fa, tot parafrasejant a Peret: «La Guàrdia Civil és poderosa i té poder».

Bramón va assegurar que «l’any passat vaig adonar-me que la d’avui és una festa molt esperada pels gironins, ens faltava alguna cosa», va expressar, i va incidir sobre la «importància de respectar la llei i l’ordre democràtics» com a manera d’evitar «les arbitrarietats de les mateixes autoritats».

L’acte va iniciar-se amb una missa i seguidament es van condecorar a agents del cos i estaments judicials. Entre els condecorats hi ha el fiscal de l’Audiència de Girona Víctor Pillado i l’advocada de l’Estat i cap dels serveis jurídics a Girona Marta Ayllón. La celebració va cloure amb una desfilada d’honor.