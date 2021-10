L'aeroport de Girona ha tancat el mes de setembre amb 69.028 passatgers, un 73,3% menys dels que hi havia el setembre del 2019, abans de la pandèmia. Malgrat tot, suposa un increment del 702,4% respecte a l'any passat. La majoria dels passatgers provenien de vols comercials i de tots ells, 68.731 persones provenien de vols internacionals. L'operativa també ha remuntat respecte a l'any passat amb 1.518 aterratges i enlairaments, un 28% més que el setembre de 2020 i un 24,8% menys en comparació amb l'últim setembre abans de la pandèmia. Pel que fa a les aerolínies, Ryanair segueix aportant la majoria dels passatgers. Per contra, Transavia ha transportat 13.503 persones aquest setembre, mentre que el 2019 va tenir 16.716 usuaris.

La terminal gironina manté la seva activitat però lluny de recuperar les dades prepandèmia. Durant el mes de setembre l'Aeroport Girona – Costa Brava ha registrat 69.028 passatgers. Això implica una millora important respecte al setembre de l'any passat, ja que són 702,4% persones més. Malgrat tot, si ho comparem amb el setembre del 2019 comporta una davallada del 73,3%. Això vol dir que el nombre de viatgers que utilitzen la terminal gironina encara queda lluny de tots els que hi havia abans de l'arribada del coronavirus. La majoria dels passatgers que han trepitjat la terminal gironina són de vols comercials, una situació que durant la pandèmia havia deixat de ser freqüent a l'aeroport de Girona. De fet, dels 69.028 passatgers que hi havia al setembre, 68.769 han estat de vols comercials.

En el nombre d'operacions, també en destaca una recuperació dels vols comercials. Durant el mes de setembre s'han fet 1.518 aterratges i enlairaments, un 28% més que l'any passat, però un 24,8% menys que el setembre del 2019. La xifra d'operacions comercials durant el setembre ha estat de 821, que implica un 68,6% més que ara fa un any. Això confirmaria una de les teories dels empresaris turístics de la Costa Brava que preveien allargar la temporada d'estiu durant el mes de setembre. Per països, els que més han viatjat a Girona són els alemanys, amb 16.162 persones (un 1.280,2% més que ara fa un any). En segona posició hi ha els habitants de Països Baixos amb 13.717 viatgers (un 468,5% més) i també s'ha recuperat una part del mercat britànic amb 13.580 passatgers (324% més que el 2020).

Pel que fa a les aerolínies, Ryanair manté un mes més el monopoli, ja que dels 69.028 usuaris que ha tingut l'aeroport gironí aquest últim mes, 52.474 han viatjat amb Ryanair. Tot i això, aquesta xifra queda lluny de les 178.355 persones que van utilitzar els avions d'aquesta companyia per venir a Girona el setembre del 2019. Per contra, Transavia ha seguit una dinàmica molt positiva aquest setembre transportant 13.503 viatgers. El setembre d'ara fa dos anys (abans que esclatés la pandèmia) n'eren 16.716, això significa que tan sols són unes 3.000 persones menys. Quant a mercaderies, l'aeroport gironí manté la seva dinàmica negativa registrada els últims mesos. Durant el setembre s'han transportat 401 kg de mercaderies, fet que suposa un 99,6% menys dels kg que es van traslladar l'any passat i un 96,4% menys que els del setembre de 2019.