El projecte de pressupostos de l'Estat preveu destinar l'any que ve 108 milions d'euros a les comarques gironines, el que suposa un 37% menys que durant aquest 2021, per al qual s'havien pressupostat 172 milions. Un any més, les inversions per a les principals infraestructures pendents a la província són molt discretes: 250.000 euros per a la futura estació del tren d'alta velocitat a l'aeroport de Girona-Costa Brava, uns 800.000 euros per al desdoblament de diferents trams de l'N-II a l'Alt Empordà (des de Bàscara fins a Pont de Molins), 90.000 euros per a l'Arxiu Provincial de Girona i 515.000 euros per a l'enllaç de l'A2 a Vidreres. En canvi, les inversions més destacades són la millora de l'N-II entre Tordera i Maçanet (obres que ja s'estan executant i que l'any que ve rebran 10,3 milions d'euros) i 6,7 milions per a diverses millores a l'aeroport.

Els números del pressupost de l'Estat per al 2022 fan retrocedir les comarques gironines fins l'any 2019. En aquell moment la província va rebre 107 milions d'euros, mentre que el 2022 seran 108, molt lluny dels 172 pressupostos per aquest 2021. I el que queda clar és que, de moment, el desdoblament de l'N-II a l'Alt Empordà haurà de seguir esperant, si és que finalment s'acaba fent. L’octubre de 2020, el llavors ministre de Transports, José Luis Ábalos, va anunciar que el desdoblament de la Nacional en aquesta comarca quedava congelat a l’espera d’un estudi sobre els efectes de l’alliberament de peatges de l’AP-7 en els fluxos de mobilitat a la zona. Un any més tard, però, encara no se sap res d’aquest estudi i els pressupostos denoten que de moment no hi ha previsió de desencallar aquest desdoblament: es destinen 155.520 euros al tram Orriols-Bàscara, 271.40 al tram entre Bàscara i la variant de Figueres, 200.000 euros a la variant de Pont de Molins i 195.000 euros entre Figueres i Pont de Molins. Més enllà d’aquestes partides, no hi ha cap planificació per als anys següents.

L’enllaç de Vidreres, pendent

Al tram sud de l’N-II, a la Selva, queden pendents només dues obres. Per una banda, ja s’estan executant els treballs de millora del tram entre Tordera i Maçanet de la Selva. Es tracta d’un traçat per al qual ja es va descartar el desdoblament, de manera que el que està fent l’Estat és condicionar-lo. Els treballs ja estan en marxa i continuaran desenvolupant-se durant tot el 2022, ja que l’Estat hi destina 10,3 milions d’euros. En canvi, el que quedarà pendent una altra vegada és l’enllaç de l’A-2 a Vidreres, que ha de permetre absorbir el trànsit procedent de Barcelona que es dirigeix a l’A-2 en sentit Girona. Es tracta d’una obra que es va adjudicar l’any 2016, però que, després d’anys de retards, segueix pendent. L’últim incovenient va ser un requeriment de l’Agència Catalana de l’Aigua, que va demanar a l’Estat que fes algunes modificacions al projecte en haver-hi detectat una sèrie de deficiències. Això vol dir que el projecte s’haurà de refer i, malgrat que durant aquest 2021 havia de ser la inversió «estrella» a les comarques gironines, amb 11,8 milions d’euros, finalment no s’ha dut a terme. Ara, els 515.000 euros que s’hi destinen per a l’any que ve fan pensar que tampoc serviran per arrancar les obres.

Pel que fa al nou edifici de l’Arxiu Provincial de Girona, rebrà 90.000 euros, molt lluny dels 12 milions que s’havien arribat a prometre el 2018. En aquest cas, l’endarreriment del projecte ve dels desacords entre l’Ajuntament de Girona i el govern estatal en les condicions a l’hora de signar el conveni. De moment, per l’any que ve s’hi destinen 90.000 euros, malgrat que, en els pressupostos de 2021, la previsió és que el 2022 s’hi aboquessin 4,5 milions. A hores d’ara, està previst que aquests 4,5 milions s’hi inverteixin l’any 2023, així com 4,9 el 2024 i quatre més el 2025. En relació al Castell de Sant Ferran, l’Estat no té previst invertir-hi durant el 2022, però sí que hi tornarà a posar diners el 2023 i el 2024.

Finalment, es destinaran també 6,7 milions d’euros a realitzar millores a l’aeroport de Girona: bàsicament, per millorar la seguretat operacional i diverses actuacions de suport i reposició. En canvi, la futura estació del TAV rep només 250.000 euros. El passat mes d’agost, el govern estatal va adjudicar l’estudi sobre aquesta estació per 284.000 euros.

D’altra banda, també hi ha partides de Renfe i Adif, però són genèriques en el conjunt de Catalunya i no especifiquen les quantitats per a les comarques gironines.