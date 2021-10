La pandèmia i les conseqüències sanitàries que se n'han derivat han augmentat molt la sensació d'inseguretat alimentària a les comarques gironines i, segons l'informe sobre

L'impacte de la COVID-19 en l'alimentació de la llar" de Creu Roja, el 46% de les persones que han sol·licitat ajuda alimentària a l'entitat social no ho havien fet mai abans. Creu Roja ja tenia un programa d'ajuda a través de les targetes prepagament, però, a causa de la gran acceleració de la demanda per la Covid-19, van posar en marxa el programa "Respon" amb targetes per a "ajuda urgent" que en una primera fase, de gener a juny d'aquest any, va comptar amb 800.000 euros de pressupost, i que en la segona, de juliol a octubre, amb 400.000 més.

En aquestes dues fases, a Girona s'han fet 7.777 intervencions de les quals 5.174 han estat donacions de targetes prepagament per comprar menjar, 1.888 han estat lliuraments de bolquers i 1.414 informacions dels Drets Socials. En total, des de l'inici de la pandèmia s'han

distribuït a Girona prop de 455 tones d'aliments i 10.507 targetes de prepagament a través del Creu Roja Respon.

D'acord amb enquestes entre els usuaris de Creu Roja a Girona s'ha constatat que més d'un 50% d'aquestes famílies no té cap ingrés estable (pel 34% del conjunt de Catalunya), mentre que un 34% ha vist com aquests ingressos es reduïen. També, 4 de cada 10 demandants d'ajuda alimentària a Creu Roja asseguren que els seus ingressos depenen dels ajuts i no dels salaris (17%), mentre que un altre 15% depèn d'ingressos provinents de l'economia informal. El 91% assegura tenir sensació d'inseguretat alimentària

El perfil dels sol·licitants són, majoritàriament, famílies joves amb fills a càrrec tot i que, per exemple, un 41% assegura no disposar de beca menjador per a cap dels seus fills.