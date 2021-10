El subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon (PSC), ha defensat que aquest matí que les partides simbòliques que mantenen els pressupostos generals de l'Estat per al desdoblament de l'N-II a l'Alt Empordà "marquen una tendència", especialment pel que fa a la circumval·lació de Figueres, a la qual no ha tancat la porta al considerar que és un "element clau". Els pressupostos per al 2022 inclouen quatre partides d'uns 200.000 euros per al desdoblament de la Nacional entre Orriols i Pont de Molins. Aquests diners són per mantenir "obertes" les partides i que no desapareguin dels pressupostos, però òbviament no permetran fer cap tipus d'obra. I és que el desdoblament d'aquest tram de carretera està pendent d'un estudi de mobilitat que ha de fer el ministeri de Transports sobre els canvis en el fluxe de vehicles un cop s'han aixecat els peatges de l'AP-7. Un cop es conegui el resultat d'aquest estudi, l'Estat decidirà si cal desdoblar o no l'N-II i, en cas de resposta positiva, quins són els trams necessaris.

Malgrat que la inversió de l'Estat a Girona ha caigut un 37%, tot passant de 172 a 108 milions d'euros, Bramon ha defensat que no cal observar les inversions estrictament en punts concrets, sinó que hi ha partides genèriques, sobretot de caràcter social, que acabaran repercutint de forma positiva en els gironins, com ara les beques o els ajuts a les persones. A més, ha subratllat que una bona inversió a Rodalies acaba beneficiant a tot Catalunya, igual que l'aposta pel Corredor Mediterrani, la construcció de vivenda protegida o l'increment de places per a llocs de treball a l'administració.

Pel que fa a la N-II, Bramon destaca que es continuarà invertint en la millora del tram entre Tordera i Maçanet de la Selva, que rebrà més de deu milions d'euros, i pel que fa a l'enllaç de Vidreres, malgrat admetre que "és complicat", celebra que mantingui una partida de 500.000 euros perquè pugui tirar endavant, ja que es troba pendent de canvis en el projecte per requeriments de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). El quid de la qüestió, però, és el desdoblament de la Nacional a l'Alt Empordà. En aquest sentit, Bramon ha considerat que, malgrat que no s'hi destini una gran quantitat de diners, el fet que es mantinguin obertes les partides "ja està marcant una tendència". En aquest sentit, ha assenyalat que, a falta de tenir l'estudi del Ministeri, la circumval·lació de Figueres es considera "un element clau".

Pel que fa a l'Arxiu Històric, al qual es destinen 90.000 euros, Bramon assegura que l'acord amb l'Ajuntament de Girona pels terrenys "està molt a prop", i confia que ben aviat pugui tirar endavant. Finalment, el subdelegat gironí també ha comentat que els 250.000 euros que es destinen a l'estació del TAV a l'aeroport serviran, bàsicament, per fer-ne l'estudi.

De la mateixa manera, Bramon ha celebrat que Catalunya s'emporti el 17,1% de la inversió, xifra que la situa molt a prop del que estableix l'Estatut. A més, si s'hi sumen els 236 milions d'euros de transferència de capital del deute de 2008, s'arriba al 19%, xifra que ja permet complir amb el que marca l'Estatut. També subratlla que la inversió en infraestructures és la més elevada dels últims deu anys, i ha atribuït el baix percentatge d'execució a la pandèmia. Tot i això, indica que el grau d'execució dels pressupostos a Catalunya es troba dins de la mitjana de l'Estat.

La supressió dels peatges es podria allargar un any

Preguntat sobre la retirada de les guinguetes de l'AP-7 un cop s'han aixecat els peatges (el passat 1 de setembre), Bramon ha admès que es va precipitar quan va anunciar que podrien desaparèixer en només tres mesos. En aquesta ocasió, s'ha mostrat més cautelós i ha assenyalat que es podria arribar a trigar un any, tot i que en cap cas contempla que pugui allargar-se més enllà d'això. També ha dit que s'haurà d'estudiar si es mantenen algunes guinguetes o es creen noves estructures per fer control de cotxes a l'aduana.