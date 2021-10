El Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Camprodon han impulsat l'habilitació d'uns terrenys del paratge de la Font Nova per fer-hi una quarantena de places d'aparcament. Està al costat de la C-38 i vol tenir una funció dissuasiva per reduir la massificació de cotxes que circulen pel centre del municipi. Actualment ja s'ha construït el mur de contenció i pròximament s'aplanarà el terreny. Té un cost de més de 205.000 euros i es finança amb fons europeus, a través del projecte Xarxa d'espais de contacte amb el riu Ter - Impuls a la diversificació del turisme a la natura al Ripollès.

En una visita d'obres, el president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, ha subratllat que és una aposta per «la sostenibilitat i el medi ambient» perquè permetrà reduir la contaminació al nucli urbà. A la visita l'ha acompanyat l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, que ha subratllat que aquest serà «un pàrquing més cèntric» del que sembla, perquè es troba a pocs metres del carrer València, el més comercial de la població. És per això que considera que serà de molta utilitat tant per als veïns com per als visitants, no només per accedir al nucli urbà sinó també per visitar l'entorn fluvial i els jardins de Can Vincke.

L'aparcament disposarà d'unes quaranta places per turismes, d'un punt de descàrrega d'aigües grises per autocaravanes i furgonetes habitables i d'una plaça d'aparcament amb punt de càrrega per vehicles elèctrics. L'entorn de l'aparcament s'enjardinarà i s'hi instal·laran lluminàries. Aquest espai estarà connectat amb la carretera per un accés i una sortida en paral·lel a la C-38, travessats per un pas de vianants elevat. Les places d'aparcament es repartiran al llarg dels dos laterals del terreny, separats per un vial de circulació de dos sentits, tancats a cada extrem amb un giratori. L'actuació també inclou la millora del passeig de la Font Nova. Tot plegat, tindrà un cost de 205.579 euros (IVA inclòs) i el termini d'execució és de sis mesos. En una segona fase, aquesta obra es completarà amb treballs de millora als jardins de Can Vincke, per tal que siguin visitables i valorar els baluards.