Com és tradicional des del 1843, el 15 d’octubre se celebra a Ripoll la Fira de Santa Teresa i Fira Catalana de l’Ovella. Un esdeveniment que des de fa molts anys ha estat un punt de trobada per ramaders d’arreu de Catalunya i que enguany s’ha anat recuperant després que el 2020 estigués molt marcat per la pandèmia de la Covid-19. En total, han assistit a Ripoll 21 explotacions ramaderes, la majoria amb ovelles de raça ripollesa, amb més de 180 caps de bestiar.

El record a la figura de Maurici Camprubí, qui va ser un dels principals impulsors de l’esdeveniment i que ens va deixar recentment, ha estat molt present durant tot el matí.

La mostra de bestiar oví, situada al carrer Jacint Verdaguer, ha anat acompanyada d’un mercat de productes artesans i variats que s’ha situat a les places del centre de Ripoll. Cap a les 12 h, a més, s’ha celebrat a La Lira la Gala de les ‘R’, que cada any premia als establiments que treballen amb el producte del Ripollès, amb aliments de proximitat. I posteriorment s’ha dut a terme l’entrega de premis als millors animals de la fira, amb la foto de família posterior de tots els ramaders i ramaderes participants.

Entrega de premis

Els premiats a "Millor marrà" han estat per ordre Can Picola d'Ogassa, Can Pere Toia de Castellar de N’Hug i La Cabana de Campdevànol. En la categoria de "Millor lot de xaies" han guanyat Can Anglada d'Esponellà, El Mas de Sora i, de nou, La Cabana de Campdevànol. Per últim, el "Millor lot d’ovelles" se l'han endut el Mas Llastanosa de Vallfogona de Ripollès, Can Picola d'Ogassa i El Mas de Sora.

També s'ha premiat pel "Millor collar musicat" al Mas Llastanosa de Vallfogona de Ripollès i el "Millor animal de la Fira" de Ca Picola d'Ogassa. A més, s'ha fet una menció especial al corral de Mas Ros de Les Olives per la recuperació de les ovelles ripolleses de raça negra.

Els premis de la Gala de les ‘R’ se'ls han endut Can Jepet de Setcases, en la categoria de "Millor restaurant Producte del Ripollès 2021"; Els Caçadors de Ribes de Freser com el "Millor establiment Producte del Ripollès 2021" i Ca la Magda de Ripoll per "Millor comerç Producte del Ripollès 2021".

Per acabar l’acte, s’ha fet el reconeixement a Maurici Camprubí per tots els anys que va dedicar a la fira ripollesa i a altres certàmens de la comarca, així com a la preservació del món ramader. La seva família ha recollit un detall de part de l’organització.

Organitzen i col·laboren en aquesta fira l’Ajuntament de Ripoll, el departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, l’Associació Nacional de Criadors d’ovins de Raça Ripollesa, l’associació Producte del Ripollès, el Consell Comarcal i l’agència Ripollès Desenvolupament.