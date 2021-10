El Consell Comarcal de la Garrotxa ha presentat un projecte, coordinat i elaborat per Turisme Garrotxa i onze ajuntaments de la comarca, a la convocatòria extraordinària dels Plans de Sostenibilitat Turística, finançat pels fons de recuperació europeus Next Generation.

El projecte, per valor de 8.396.607 euros, vol consolidar la Garrotxa com una destinació sostenible i innovadora, impulsant l’ecomobilitat i l’accessibilitat, per tal de millorar la competitivitat de la destinació, de les empreses i millorar la qualitat de vida de la població local.

El projecte presentat i pendent d’aprovació contempla divuit grans actuacions que segueixen quatre eixos: transició verda, millora de l’eficiència energètica, transició digital i competitivitat. En el cas que el projecte presentat pel Consell Comarcal de la Garrotxa sigui un dels seleccionats, rebria el finançament íntegre de les actuacions incloses, amb càrrec a la primera convocatòria dels fons europeus Next Generation.

L’han titulat «La Garrotxa soft & smart county. Destinació turística sostenible i intel·ligent» i té com a repte principal transformar la mobilitat que generen les més de 500.000 persones que s’estima que visiten la Garrotxa cada any, fomentant els desplaçaments a peu, en bicicleta, en vehicle elèctric o en transport públic, desincentivant l’ús de vehicles amb motors de combustió.

Aquesta mobilitat, a més, ha de minimitzar desplaçaments innecessaris, gràcies a eines d'intel·ligència turística que permetin conèixer i preveure l'aforament dels recursos i serveis d'interès. En definitiva, es vol promoure l'ecomobilitat accessible per a tothom com a base de l'experiència turística, minimitzar la petjada ecològica de l'activitat turística, evitar la hiperfreqüentació que pateixen determinats espais en certs moments de l'any tot posant en valor recursos naturals i culturals poc coneguts.

A banda de la mobilitat, els altres tres grans reptes del projecte són millorar l’eficiència energètica, fer de la digitalització un instrument clau de la gestió i promoció dels recursos i experiències, i millorar la competitivitat del teixit empresarial, generant noves oportunitats laborals, productes i experiències turístiques adaptades a les noves demandes dels visitants (salut, benestar, serveis ecosistèmics ...), i implicant els ciutadans en el procés de presa de decisions.

El projecte ha estat elaborat i coordinat per Turisme Garrotxa i, a més dels projectes transformadors comarcals, el projecte inclou actuacions més concretes en onze ajuntaments de la comarca, seguint la línia de turisme sostenible i responsable.

Olot sol·licita 2,3 milions

L’Ajuntament d’Olot, per exemple, ha sol·licitat un total de 2.355.520,65 euros en ajudes d’aquests fons Next Generation del Fons de Recuperació Econòmica de la Unió Europea per a impulsar un total de set projectes de millora de la mobilitat, restauració d’espais urbans, eficiència energètica així com transició digital i ecològica.

En concret, Olot s’ha focalitzat en la línia d’impuls de la transició verda i sostenibilitat turística amb un conjunt de sol·licituds que, principalment, giren entorn la sostenibilitat i la millora dels espais verds i la mobilitat de la ciutat.

En primer lloc, s’ha demanat una ajuda de 200.000 euros per a la restauració ambiental del Parc Nou, una ajuda d’1.056.853,81 per a la gestió i potenciació del volcà Montsacopa, així com 200.000 euros per a impulsar noves infraestructures ciclistes, seguint la línia i objectius marcats del projecte participatiu Olot Pedala.

D’altra banda, també s’han demanat 135.555,93 euros per a la millora dels camins de Batet de la Serra amb la voluntat d’impulsar una mobilitat més sostenible a la ciutat. Per últim, també hi consten projectes de transició digital i turisme ambiental per valor de 488.739 euros.

Els fons de recuperació europeus Next Generation serviran per impulsar projectes que transformin les destinacions en territoris resilients, apostant per la innovació turística i generant una major cohesió territorial. Durant els pròxims tres anys, aquests plans compten amb un pressupost global de 1.858 milions d’euros.