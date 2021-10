El periodista de viatges i aventures, Sergi Unanue, ha arribat aquest dijous 14 d’octubre al punt més septentrional de l’Europa continental, Cap Nord (Noruega), posant fi així a una travessia que ha durat 142 dies i 7.094 km. El 25 de maig va començar a pedalar amb una bicicleta de bambú des de Punta de Tarifa, el racó més meridional del continent. Amb aquesta fita, s’ha convertit en la primera persona en realitzar aquest recorregut en un vehicle d’aquestes característiques. L’objectiu de l’expedició ha estat conscienciar sobre els efectes del canvi climàtic i promoure maneres de moure’s més sostenibles.

De fet, les evidències de l’emergència climàtica han esdevingut grans protagonistes de la travessia. L’itinerari es va haver de modificar en el seu pas per França, Bèlgica, Alemanya i Luxemburg per culpa de les fortes inundacions en les quals van morir 242 persones, un desastre natural sense precedents a la regió. Pocs dies després, es registraven temperatures rècord a tot el continent, i fins i tot a Groenlàndia plouria per primer cop d’ençà l’inici dels registres. L’escalfament global s’ha fet palès en tot el recorregut. També per Noruega, a on la neu i el fred han arribat molt tard.

Durant aquests més de quatre mesos, el periodista s’ha hagut d’enfrontar a tot tipus d’obstacles: vents de més de 100 quilòmetres per hora, pluges torrencials, gel, inundacions, deshidratacions, problemes mecànics, de salut i, fins i tot, un encontre a mitjanit amb porcs senglars. I tot això, carregant a les alforges amb el material d’acampada que li ha permès pernoctar a pràcticament qualsevol lloc i, també, amb tot allò necessari per treballar. De fet, Unanue ha hagut de combinar la bicicleta amb la seva feina com a creador de contingut i periodista, treballant entre 30 i 40 hores setmanals. Tot un exemple del fenomen dels nòmades digitals, que permet a persones de tot el mon treballar remotament sempre i quan tinguin accés a electricitat i internet.

Des de les fredes nits acampant a -5 graus sota un espectacle natural únic al món com són les aurores boreals, fins als 40 graus de la xafogosa Andalusia, l’expedició ha transitat per tot tipus de climes i paisatges. Platges de sorra blanca, llacs glacials, camps de flors, els humits boscos alemanys o salts d’aigua en fiords al cercle polar àrtic. Es tracta d’una aventura planificada durant la pandèmia i especialment pensada per realitzar-se durant aquest període històric. A diferència d’altres expedicions d’Unanue, aquesta ha posat èmfasi en la naturalesa que Europa té per oferir, sovint amagada rere la gran oferta cultural del continent.

Abans de l’arribada del coronavirus, el periodista havia estat explorant Àsia durant gairebé dos anys, un període durant el qual va protagonitzar diverses expedicions que van causar un gran interès. Entre elles, la que el va convertir, juntament amb Dani Benedicto, en el més jove del món en creuar l’Himàlaia a peu sense assistència, després de recórrer més de 1.700 km en 99 dies pels camins més alts i perillosos del planeta. També va comprar cavalls a Mongòlia per endinsar-se a l’estepa mongola i aprendre més de les famílies nòmades; va anar caminant des del sud de Vietnam fins a Tailàndia, creuant Cambotja sencera només a peu; i va recórrer els racons més desconeguts del Vietnam en motocicleta, entre d’altres.

Com sempre, ha explicat el seu dia a dia a través de les xarxes socials sota el nom de Los Viajes de Walliver, sobretot a Youtube, Twitch i Instagram. En poc més d’un any ha acumulat més de 100.000 seguidors que no es volen perdre les aventures que li succeeixen per tot el planeta. La sèrie documental d’aquesta aventura s’està publicant setmanalment al canal de Youtube en forma de capítols. També es publicarà una experiència immersiva única en 360 graus com no s’ha vist mai en cap plataforma.