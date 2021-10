El mes de setembre va ser entre «normal» i «molt humit» a bona part de la península i algunes de les illes Balears, tot i que a l’arxipèlag hi va haver notables contrastos en funció de l’illa. A més, en algunes zones d’Extremadura i Castella-la Manxa el mes de setembre es va arribar a qualificar «d’extremadament humit». En canvi, va ser un mes «sec» al sud-est d’Andalusia, el sud de la Comunitat Valenciana i «molt sec» a totes les illes de l’arxipèlag canari.

Aquestes són les dades recollides per l’Agència Espanyola de Meterologia (Aemet), que assenyala que la precipitació acumulada durant el mes de setembre va arribar a ser inferior al 10% del valor normal a les illes Canàries. Per contra, la quantitat de pluges va arribar a superar el 200% i fins i tot el 300% a zones com el nord-oest d’Andalusia, Extremadura, gran part de Castella, Cantàbria, País Basc, sud de Navarra, oest de la Rioja, bona part del País Valencià i alguns punts de Catalunya i Galícia.

Poques pluges al litoral català

Si s’observa el balanç de tot l’any, el valor mitjà de les precipitacions acumulades arreu de l’Estat entre octubre de 2020 i octubre de 2021 se situa en 606 litres per metre quadrat, el que representa un 5% menys que el valor normal corresponent a aquest període. Així doncs, es pot considerar un any hidrològic «normal» en termes de precipitació.

En relació a les quantitats acumulades, destaquen -a la baixa- zones del litoral de Catalunya, les províncies de Còrdova i Jaén, l’est de l’illa de Mallorca i algunes de les illes Canàries, on s’han recollit percentatges inferiors al 75% dels seus valors normals. A Fuerteventura, fins i tot, no s’ha arribat ni al 50% del seu valor mitjà per al període de referència, entre els anys 1980 i 2010.