En aquests moments, l’embassament de Darnius-Boadella és el que es troba més baix de les comarques gironines: se situa només a un 39,15% de la seva capacitat, percentatge que el situa en fase de prealerta per sequera. Les seves reserves són, doncs, molt menors a les de fa un any, quan arribava fins a un 65,75%. De fet, la zona que envolta aquest embassament ha experimentat un mes de setembre amb unes temperatures sensiblement més elevades que la mitjana: 2,5 graus, fet que l’ha convertit en una de les zones no només de l’Alt Empordà, sinó de tot Catalunya, on l’augment de la calor ha estat més pronunciat.

El sistema Sau-Susqueda

Als pantans de Sau i Susqueda la situació no és tan preocupant, tot i que en ambdós casos també es troben per sota les reserves de fa un any. Al pantà osonenc, que recull l’aigua del Ter, el volum d’aigua se situa en un 49,59%. Per tant, ja ha caigut per sota la meitat i cal tenir en compte que en aquesta mateixa època de l’any passat estava al 69,28%.

Pel que fa a Susqueda, és el pantà gironí que gaudeix d’unes reserves més elevades: la seva aigua se situa en el 85,49%, mentre que a principis d’octubre de l’any passat estava al 95,81%.

Més enllà de l’increment de la calor registrat a la zona de Darnius-Boadella, cal tenir en compte que la ciutat de Girona ha viscut també l’any pluviomètric -que va de setembre a setembre- més sec des de l’any 1950, és a dir, dels últims 71 anys.

Es tracta d’una sequera que ha afectat al conjunt de Catalunya i, en el cas de les comarques gironines, molt especialment a l’Alt Empordà, on durant el darrer any s’han registrat menys del 50% de pluges de la mitjana climàtica.