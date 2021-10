Aquesta matinada, hem extingit l'incendi en un edifici de la urbanització la Pleta de Saga de Ger on ha cremat la xemeneia i part del teulat de 2 habitatges (avís 02.41h). El fum també ha afectat una 3a casa adossada. No hi ha hagut ferits.

Hem actuat 11 🚒 #bomberscat pic.twitter.com/CN7qIzvB1n