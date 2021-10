La diputada gironina d’En Comú Podem, Laura López, ha destacat el paper que ha tingut el seu partit en l’elaboració dels pressupostos, tot afirmant que estan satisfets perquè on més es notarà la seva empremta «és en la vida quotidiana de les persones».

En aquest sentit, subratlla que la seva insistència perquè l’habitatge «sigui un dret i no una mercaderia» ha possibilitat la priorització del parc públic i de polítiques de rehabilitació.

També defensa que els comuns han possibilitat que els pressupostos «se centrin en les persones», i destaca que «sis de cada deu euros es destinaran a polítiques socials», com l’increment de les pensions i del bo social elèctric i tèrmic. A més, reafirma l’aposta per una «societat feminista», tot indicant que gairebé el 90% dels programes «contribueixen a distribuir les desigualtats entre homes i dones».

En clau gironina, López destaca la seva voluntat de «continuar treballant per aconseguir un model de mobilitat sostenible». Tot i això, aplaudeix l’import destinat a la millora de carreteres: «Mentre no aconseguim que la mobilitat es pugui fer majoritàriament en tren, no queda cap més alternativa que recórrer al cotxe i reduir la sinistralitat de les carreteres», indica. Finalment, no vol entrar en comparacions entre territoris, però defensa que a la província li cal «una mobilitat justa que prioritzi la conservació del medi natural».