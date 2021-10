Els visitadors mèdics i representants d’indústries farmacèutiques podran tornar a accedir als centres sanitaris a partir de la setmana que ve, segons ha informat Salut al sindicat UGT. Prop de 200 visitadors mèdics gironins i uns 2.000 de tot Catalunya estan «al límit» perquè fa més de 19 mesos que no poden accedir als centres de salut públics i, per tant, exercir la seva professió. El 9 de març de l’any passat, quan faltaven pocs dies per a l’inici del primer estat d’alarma, Salut emetia un comunicat en el qual informava que degut a l’episodi del nou coronavirus quedaven suspeses totes les visites i activitats de visitadors/delegats de la indústria farmacèutica fins a nou avís. Fa mesos que Catalunya era l’única comunitat que mantenia la prohibició d’accés dels visitadors als centres mèdics, que és el lloc natural on han de desenvolupar la seva feina.

El tresorer de l’Associació Professional de Visitadors Mèdics de Girona, Salvador Plantalech, ja va alertar el juny passat a aquest diari que els professionals vivien «amb angoixa perquè la nostra situació laboral està amenaçada» i demanava que s’aixequés la «prohibició» tenint en compte que la situació epidemiològica havia millorat i el percentatge de vacunació era prou elevat. Pocs dies després, i de forma inesperada, va arribar la cinquena onada que va tornar a col·lapsar totalment els centres d’atenció primària i alguns hospitals. Al llarg d’aquest estiu els visitadors mèdics no es van pronunciar però a principis d’aquest mes van tornar a reivindicar els seus drets.

«Farà uns quinze dies, em vaig posar en contacte amb el delegat del CatSalut a Girona, Miquel Carreras, per exposar-li que ja se’ns havia esgotat la paciència. Em va dir que la situació estava a punt d’arreglar-se però que calia resoldre uns tràmits burocràtics»

Protesta a Barcelona

Dimecres passat, UGT va organitzar una concentració davant la seu de Salut a Barcelona per protestar contra la prohibició d’accés als centres sanitaris. Segons explica Plantalech, el secretari general del sindicat, Camil Ros, va reunir-se amb la secretària d’Atenció Sanitària, Meritxell Budó juntament amb altres manifestants. Se’ls va informar que l’aixecament de la prohibició «seria imminent». Paral·lelament, aquest dilluns s’ha convocat una reunió entre el conseller de Salut i un representant de les quatre associacions provincials, entre les quals hi assistirà Plantalech.

«L’anunci de l’aixecament de la limitació encara és confús, estem a l’espera de la reunió de dilluns, en què ens concretaran els detalls», exposa el tresorer de l’associació gironina, qui recorda que «la prohibició s’ha allargat massa i no entenem com encara ha perdurat fins ara, tenint en compte que fa temps que els indicadors epidemiològics estan millorant i estem en una situació de precarització laboral».