Amb l’abstenció de l’equip de Govern i el vot favorable de la resta de grups, el Ple d’Olot del 30 de setembre va aprovar la moció presentada pel Grup Municipal del PSC per estudiar la possibilitat de transformar Can Jombi en un edifici de serveis municipals i comarcals. La proposta contempla traslladar la brigada local, que ara fa ús d’aquest edifici, al polígon de Cuní, on l’Ajuntament disposa d’una parcel·la de 10.000 m² i s’hi podria construir una nau. Segons assegura el PSC, «Can Jombi compta amb moltes dificultats logístiques i el personal perd molt de temps real durant les jornades laborals». El nou local al polígon podria disposar de 3.000 m² interiors (pel garatge, el magatzem i la resta d’instal·lacions de la brigada) i un pati exterior.