Amb l’objectiu de «millorar la qualitat de vida de les persones que es troben en un procés de malaltia avançada i dels seus familiars», quatre residències gironines han posat en marxa un nou model d’atenció emocional al final de la vida. La residència Vostra Llar de Blanes, la Vostra Llar Les Oliveres de Sant Gregori, la Maria Gay de Girona i la Sant Jordi de Celrà han entrat en el Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades de la Fundació «la Caixa» i, de moment, ja han atès a 66 residents i 26 familiars en aquests darrers mesos.

«Avui és més necessari que mai un model d’atenció centrat en la persona i que proporcioni suport als residents i a les seves famílies, com també als professionals i a les organitzacions», explica el subdirector general de la fundació, Marc Simón, sobre un programa que, a nivell, estatal arriba a 113 residències.

A tot l’estat, el programa es fa amb quaranta-quatre Equips d’Atenció Psicosocial (EAPS) formats per psicòlegs, metges, treballadors socials, infermers, agents pastorals i voluntaris i, des del seu inici fa dotze anys a més d’un centenar hospitals, ja ha atès 209.499 pacients i 301.722 familiars. A Catalunya hi ha onze EAPS, un d’aquests a Girona, del Grup Mutuam, que fins ara donava servei a hospitals com el Trueta i el Santa Caterina a més de sociosanitaris i atenció domiciliària.

Ara, de moment, l’extensió del programa a les quatre residències de Girona s’està duent a terme amb la incorporació d’un psicòleg més a l’EAPS Mutuam Girona, dedicat exclusivament a l’atenció a les residències.