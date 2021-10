L’associació A contracor, que dona suport emocional a les dones que pateixen una mort gestacional, demana més implicació de les institucions per donar informació d’aquest tipus de mort i destruir tabús sobre el dol perinatal. Una portaveu de l’associació, Maria Sàbat, ha explicat que en els últims mesos han avançat a nivell local perquè diversos municipis ja treballen en la creació de llocs memorials. De tota manera, considera que cal que el Govern homogeneïtzi l’atenció que dona el personal sanitari a les mares que es troben en aquesta situació. A més, l’associació ha detectat que cada vegada hi ha més mares que demanen acompanyament abans del part i això permet gestionar millor el dolor perinatal.

Precisament ahir, 15 d’octubre, era el Dia Mundial de la Mort Gestacional i Perinatal, una situació que van viure unes 100.000 dones a l’Estat espanyol l’any 2019. Segons A contracor, aquest dia mundial és una bona ocasió per retrobar-se entre totes les famílies que han viscut aquesta situació i també per explicar-la a la societat. Maria Sàbat recorda, però, que «el dolor no es pateix només durant un dia, sinó que existeix tot l’any». Per això defensa que cal seguir treballant per «destruir tabús» que encara hi ha sobre el dol perinatal i la mort gestacional. Es tracta del dol que pateixen les mares i les famílies pel fet d’haver d’interrompre l’embaràs. Aquestes dones pateixen «un dolor molt gran» ja que la pèrdua d’un fill suposa un «xoc mental molt gran».

A aquest dol se li afegeix, en moltes ocasions, un mal acompanyament dels amics i dels familiars per la falta de coneixement. Sàbat, també psicòloga experta el dol perinatal, afirma que algunes de les frases habituals que es diuen -«millor que passi ara que més endavant» o «ja en tindreu un altre»- intenten «menystenir i minimitzar el dolor» que pateix la família, quan segons ella s’hauria de fer just al contrari, visibilitzar allò que remou i que fa mal.