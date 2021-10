Els representants gironins d’ERC, Junts i el PDeCAT s’han mostrat visiblement decebuts amb els pressupostos que PSOE i Podem han elaborat per a la demarcació. «Tenim la sensació que són uns pressupostos del PP», afirma el diputat republicà Joan Margall, que considera que els socialistes estan agafant «els pitjors vicis» que tenia el PP, tot «obviant» les comarques gironines.

Margall afirma que, ara com ara, «és evident que a aquests pressupostos hi votaríem en contra». El representant d’ERC lamenta que temes estratègics com l’estació del TAV a l’aeroport o l’Arxiu Provincial, que fa un any havia rebut una inversió destacada, només s’emportin partides testimonials. Tot i això, considera que el cas «més flagrant» és el del desdoblament de l’N-II a l’Alt Empordà: «Sembla que l’any passat s’havia de fer l’estudi, però ara s’obliden totalment de la zona nord», lamenta.

Per tot plegat els republicans tenen previst presentar tres paquets d’esmenes. En primer lloc, per l’estació del TAV a l’aeroport, al considerar que és «un tema estratègic», ja que ERC defensa el desenvolupament de les connexions amb els aeroports del territori per donar suport al Prat i evitar-ne l’ampliació. En segon lloc, estan preparant esmenes dirigides a la millora de carreteres (inclòs el desdoblament de l’N-II) i, finalment, també lluitaran pel desplegament de la fibra òptica a petits municipis, per tal d’aconseguir una major vertebració territorial.

Des de Junts, la diputada Mariona Illamola també considera que no hi ha massa diferència entre uns pressupostos del PP i uns del PSOE. «El paper ho suporta total, però cal tenir en compte el grau d’execució. I, per sorprenent que sigui, la mitjana dels darrers cinc anys demostra que normalment s’executa un 66% del pressupost, tant si és d’un govern del PP com del PSOE, autoanomenat el més progressista de la història». Per això, Illamola lamenta que «si a la baixa assignació pressupostària hi hem d’afegir que no tota s’executa, això fa que el que rebem sigui molt menys del que aportem».

Pel que fa a les comarques gironines, Illamola assenyala que, si bé puja la inversió en carreteres, és perquè creix la partida pel seu manteniment i per acabar la millora de l’N-II entre Tordera i Maçanet, tot i que «caldrà veure que realment s’executi i acabi aquest tram». En canvi, lamenta que no hi hagi cap partida per iniciar obres en cap altre tram. Pel que fa als diners destinats a mantenir el litoral, opina que la quantitat és «insuficient» per fer front a les necessitats existents.

Illamola també considera insuficient la inversió en l’aeroport. «S’hi preveu invertir un 50% menys del que hi havia previst per aquest any, i a Rodalies i mobilitat es passa de 61,7 milions d’euros a 22,9 milions. No creiem que això contribueixi a millorar la mobilitat i la sosteniblitat», indica.

Finalment, el representant gironí del PDeCAT, Sergi Miquel, subratlla que la caiguda de les inversions és especialment «considerable» en carreteres i infraestructures. Per això, ja ha anunciat demanaran explicacions al Govern, ja que volen saber «com pretenen mantenir en bones condicions les infraestructures de la demarcació». «No és tolerable que una demarcació com la nostra torni a quedar enrere en temes clau per al nostre desenvolupament econòmic», afegeix. En aquest sentit, recorda que en el darrer pressupost van aconseguir introduir esmenes importants com l’estudi del baixador del TAV a l’aeroport o un milió d’euros per a la millora d’infraestructures ferroviàries. Per això, indiquen que, a partir d’ara, volen «seguir treballant en aquesta direcció per millorar la vida dels gironins».