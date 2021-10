L'Ajuntament de Banyoles ha recuperat els formats originals de pràcticament tots els actes de la Festa Major, aprofitant la caiguda de les restriccions sanitàries. D'aquesta manera, els actes de cultura popular i de faràndula banyolina es faran sense aforament limitat i sense reservar entrada, com estava previst fins ara. Pel que fa als concerts de pagament al pavelló de la Draga, el Teatre Municipal i l'auditori de l'Ateneu han ampliat les localitats al 100% de l'aforament. En el recinte de barraques, l'entrada serà lliure i els concerts es podran seguir a peu dret. El que sí que es mantindrà és el control d'aforament i quan s'arribi al 70% de la capacitat es tancaran els accessos.

La Festa Major de Banyoles recuperarà l'essència prepandèmia arran de les noves mesures sanitàries aprovades la setmana passada pel Govern. L'Ajuntament ha aprofitat les bones dades sanitàries per adaptar els actes a la normativa actual i tornar al format original que hi havia abans de l'arribada del coronavirus.

D'aquesta manera, el consistori elimina el sistema de reserves pels actes de cultura popular i faràndula. L'accés serà lliure i gratuït i no hi haurà control d'aforament. Això fa que es pugui fer la cercavila, l'entremès de lluïment, els balls de passada o l'últim ball del Drac amb total normalitat. Aquest divendres a la tarda es farà el segon truc que donarà inici a la Tronada, el Ball del Drac i el Ball de Passada.

El dissabte es farà la cercavila dos anys després que els personatges de la imatgeria i la cultura popular de Banyoles es passegessin pels carrers del municipi des de la plaça del Monestir fins a l'Ajuntament.

Les atraccions de les fires també estaran en la ubicació habitual de la festa major, a la zona de la Farga i s'elimina el control d'aforament que es preveia inicialment. La nova normativa, a més, permet que hi hagi més atraccions i parades arribant a la vuitantena. De tota manera, s'ha ampliat l'espai per evitar que hi hagi aglomeracions i donar més seguretat a la gent. Tot i així, es faran controls preventius per demanar que si no es pot respectar la distància mínima cal portar mascareta i es treballarà per evitar acumulacions de persones en determinats punts.

Les fires obriran el divendres a les cinc de la tarda fins a la una de la matinada. Durant la tarda del divendres, les fires es faran sense soroll per garantir que les persones amb hipersensibilitat auditiva en puguin gaudir.

Concerts a peu dret a barraques

A l'espai de barraques, el recinte s'obrirà el dijous a la nit només amb servei de barra. Els concerts es faran a partir del divendres amb horaris nous. Al llarg del cap de setmana, hi passaran Cala Vento, The Tyets, Carmen 113, Juantxo Skalari, Sey Sisters i Maruja Limón. El diumenge a la matinada s'hi afegirà l'actuació de Pelukass i es faran sessions de dj les nits del divendres i dissabtes.

Tot i així, les entitats que formen part de l'agrupació de barraques s'han ajuntat en dues barres distribuïdes dins de l'espai i es gestionarà de forma unitària per a totes les entitats que hi participen. L'horari de barraques serà de les vuit del vespre a les cinc de la matinada.

L'entrada a les barraques serà lliure i els concerts no s'hauran de seguir asseguts en una cadira, sinó que podran fer-se a peu dret. La normativa d'oci nocturn, però, regula que s'ha de restringir a un 70% els concerts a l'aire lliure, per això seguirà havent-hi control d'aforament. Una vegada s'arribi al 70%, es tancaran els accessos.

Més aforament als concerts de pagament

Pel que fa als concerts de pagament, l'Ajuntament de Banyoles ha ampliat fins al 100% de l'aforament les butaques disponibles al pavelló de la Draga, l'auditori de l'Ateneu i el Teatre Municipal. En aquests espais, hi haurà la competència d'orquestres, el concert de la Festa de la Música per a Cobla, espectacles familiars i l'estrena de la producció municipal 'Primavera'.

En el cas en què alguns dels espectacles tinguessin les localitats exhaurides, es contactarà amb tots els que es van apuntar en una llista d'espera per si estan interessats en aconseguir el 30% de localitats que s'han alliberat amb les noves mesures.