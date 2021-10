La Creu Roja ha començat a distribuir 482 tones d'aliments a 20.424 persones i famílies desafavorides de les comarques gironines. Els lots formen part de la segona i última fase del programa d'ajuda alimentària als més desafavorits FEAD 2021, que cofinancen els fons europeus (en un 85%) i l'estat espanyol (el 15% restant). Les cistelles contenen aliments bàsics com ara arròs blanc, oli, cacau soluble, galetes, conserves de tonyina o verdures en conserva. A més, en el cas de les famílies amb infants, també se'ls donen potets infantils de fruita i pollastre. La Creu Roja s'encarrega de distribuir els aliments a més de 24 associacions –entre les quals, les seves cinc assemblees gironines- que s'encarreguen de fer-les arribar als beneficiaris.

La segona fase del Programa 2021 d'Ajuda Alimentària repartirà més de 900 tones d'aliments a les llars més desafavorides de les comarques gironines. La Creu Roja i el Banc dels Aliments s'encarregaran de fer-los arribar als més necessitats a parts iguals. En el cas de l'entitat, durant les properes setmanes es distribuiran 482.620 quilos d'aliments.

La Creu Roja portarà els aliments als seus cinc centres d'emmagatzematge i distribució que té arreu de la demarcació. I des d'aquí, fins a 24 entitats –entre les quals, també hi ha les assemblees locals de la Creu Roja- les faran arribar a les famílies i persones beneficiàries. En total, seran fins a 20.424.

Les diferents cistelles d'aliments contenen arròs blanc, oli, cacau soluble, conserves de tonyina, galetes, cigrons cuits, llet, verdures en conserva, espaguetis i tomàquet fregit. A més, en el cas d'aquelles famílies que tenen infants a càrrec, el lot es complementa amb potets infantils de fruita i pollastre.

El 60% del total

El programa FEAD està cofinançat en un 85% pel Fons d'Ajuda Europea per a les persones més Desafavorides, i en un 15% pel pressupost estatal. En aquest segon repartiment es lliurarà el 60% del total de productes de l'import anual (ja que aquest 2021, a diferència d'altres anys, el programa té dues fases i no tres).

A més d'aquest, la Creu Roja també compta amb altres programes i projectes per donar cobertura a les necessitats bàsiques. No només les d'alimentació sinó d'altres relacionades amb productes de primera necessitat (com els d'higiene). A més de cistelles, l'entitat també lliura targetes moneder a les persones més desafavorides. Part important dels diners i productes que permeten tirar endavant aquestes iniciatives solidàries prové de les donacions solidàries que fan les empreses.