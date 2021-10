Les comarques gironines es tornen a bolcar aquests dies en la commemoració del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, una jornada que oficialment se celebra demà i que serveix per donar a conèixer la malaltia, fer costat a les dones que hi han passat i promoure la participació en els plans de detecció precoç, ja que el cribratge és clau per millorar el pronòstic del tumor més freqüent en la població femenina. Les dues principals entitats gironines contra el càncer han organitzat una sèrie d’activitats que s’allargaran diversos dies.

D’una banda, la Fundació Oncolliga de Girona organitza demà una taula rodona per explicar com funciona la Unitat de Patologia Mamària de l’Hospital Trueta (UPM), en la qual hi participaran professionals de l’ICO Girona i del Trueta que formen part de la UPM, que aquest estiu va rebre el reconeixement internacional del sector. La xerrada es farà a les 7 de la tarda a l‘Auditori Josep Irla de Girona. Seguidament, el cap de setmana que ve es farà la segona edició de la cursa «Corre per les Mames» en format virtual, com l’any passat. És a dir, cadascú podrà fer la caminada o la cursa de forma lliure, allà on vulgui i en l’horari que vulgui, lluint això sí la samarreta que l’organització ha dissenyat expressament per a l’ocasió. Ja hi ha més de 2.000 persones apuntades.

Venda d’articles solidaris

D’altra banda, l’Associació Contra el Càncer a Girona torna a llançar la campanya «Treu pit» i posa de manifest que el càncer de mama fa més vulnerables les dones que desenvolupen aquesta malaltia. Amb motiu de la campanya, l’associació posa a la venda articles solidaris la recaptació dels quals va destinada als programes d’atenció psicològica i social per a pacients i les seves famílies; i a fomentar la recerca en càncer de mama. Els articles solidaris es poden adquirir a través de la seva botiga en línia www.tienda.contraelcancer.es i a diverses taules repartides arreu de la província de Girona.

Una altra de les iniciatives de sensibilització social adreçada a la població general i a les dones afectades per aquesta patologia, és la que porta per lema «Suma’t al rosa». Aquest eslògan representa una crida, un moviment que simbolitza la lluita contra el càncer de mama i, sobretot, un punt de vista positiu i solidari per a tota la població.

Il·luminació d’edificis

Entre les principals activitats preparades per l’Associació Contra el Càncer aquest any destaca un any més la il·luminació de color rosa d’edificis d’arreu de Catalunya amb la voluntat que esdevingui un símbol de la lluita contra aquest tipus de càncer i compartir amb la societat la lluita contra la malaltia. Hi ha la confirmació de la il·luminació de la façana de l’ajuntament de Girona i l’ajuntament de Blanes, el sortidor de la Plaça Dr. Grabulosa de Sant Hilari, l’oficina d’atenció al client d’Agrienergia de Banyoles i la torre de control de l’Aeroport Internacional de Girona-Costa Brava.

També participaran a la campanya 500 establiments de la província de Girona, mitjançant la decoració dels seus aparadors de color de rosa. Aquesta iniciativa s’ha mobilitzat en col·laboració amb diverses associacions de comerciants.