La Xarxa d’Economia Solidària (XES) Ripollès, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i la Fundació La Dinamo, amb el suport de la Diputació de Girona, van presentar dijous a Sant Joan de les Abadesses un estudi de viabilitat que s’ha realitzat al municipi per implementar habitatges cooperatius en sessió d’ús a la Colònia Llaudet. També s’ha sospesat la possibilitat d’ubicar-los a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, abandonada des de fa anys i que ara l’ajuntament està a punt de comprar.

El projecte només es tirarà endavant si hi ha prou persones interessades per constituir la cooperativa i decantar-se per aquest model. Després de la presentació de dijous, a la que van assistir una quarantena de persones, ja n’hi ha quinze que s’han apuntat per seguir mantenint reunions en aquesta línia i avançar.

El model residencial que es planteja contempla la creació d’una cooperativa que és qui gestionaria l’habitatge i que hauria de pactar una sessió d’ús amb el propietari del terreny o de l’immoble, per un període de temps força llarg. Els membres que formessin part d’aquesta cooperativa pagarien un import inicial i després, podrien fer ús de les llars abonant mensualment l’import que prèviament s’hagi acordat entre tots, com a cooperativa. El model es caracteritza per eliminar la propietat privada.

Gaspar Tarrida, membre de la XES i un dels impulsors d’aquesta proposta a Sant Joan de les Abadesses, explica que és «un model de propietat col·lectiva de l’habitatge proposat des de l’economia solidària, perquè la gent pugui resoldre el dret universal a disposar d’una llar». I afegeix: «És també una manera de treure habitatge del mercat especulatiu», perquè precisament el lloguer mensual no és un import lucratiu per a ningú, sinó que es reverteix a la cooperativa. «Pagués una quota que et dona dret a l’ús i que reverteixes sobre la mateixa comunitat», explica Tarrida.

Aquesta opció d’habitatge ofereix també possibilitats de rehabilitació del patrimoni municipal per destinar els edificis buits a aquest ús cooperatiu. A la Colònia Llaudet, hi ha actualment una cinquantena de pisos buits. D’aquests, vint-i-cinc estan en millor estat de conservació que la resta i són els que l’estudi (fet per La Dinamo i subvencionat per la Diputació de Girona) suggereix per començar a implementar el model.

El projecte encara no està redactat perquè «primer cal saber quanta gent interessada a constituir la cooperativa hi ha realment». Tot i això, una de les opcions amb més pes que es podrien implementar, tant a la Colònia Llaudet com a la caserna, és la d’habitatges individuals «perquè els nuclis familiars puguin tenir intimitat» amb zones compartides com, per exemple, la de netejar la roba.

Aquest és un model estès a països com Uruguai o Dinamarca, «on representa un 30% del total del parc d’habitatges», es regula el preu de mercat i es lluita en conta de l’especulació. A Catalunya, els projectes d’aquest estil encara són molt embrionaris, però n’hi comencen a haver a ciutats com Barcelona, Berga, Manresa o Valls, entre d’altres.