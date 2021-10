La mort d’una nena de 4 anys el maig de 2017 ofegada a la piscina municipal de Ripoll va ser resultat d’una negligència. Així ho ha estipulat la sentència del Jutjat Penal 5 de Girona que ha condemnat a un any de presó a quatre monitores i el director de la piscina municipal per un delicte d’homicidi imprudent. Fiscalia, acusacions i defenses han arribat a un acord que ha evitat el judici.

Els acusats han reconegut que van cometre una negligència i que la petita va morir ofegada perquè van "desatendre" les seves funcions. Com que cap d'ells té antecedents i la pena és inferior als dos anys de presó, no hauran de complir condemna. S'ha considerat que hi ha hagut una negligència puntual de les seves funcions, motiu pel qual no s'ha inhabilitat els acusats per les tasques per les quals van negligir. Els acusats han indemnitzat amb 166.615,50 euros a la família de la nena, i s'hauran de fer càrrec de les despeses del procediment. El judici havia de durar dos dies.

Acord "satisfactori"

Els advocats de les acusacions, Carles Monguilod i Víctor Coch han valorat positivament l'acord al qual han arribat amb les defenses i la fiscal i han posat de manifest la importància del reconeixement dels fets per part dels acusats. "Ha sigut una sentència ajustada a la realitat del que va passar", ha valorat Monguilod. "Ens hem estalviat un judici que era molt dur per tothom, hem fet el que tocava i tenim una sentència on la responsabilitat ha quedat clara".

Coch, per la seva banda ha indicat que "ha sigut difícil, va ser un tràgic accident que evidentment no tenia intencionat". En aquest sentit ha afegit que "els pares volien saber què havia passat en la mort de la seva filla", i que després de valorar-ho tot han arribat a la conclusió que el més bo "per tothom" era arribar a un acord per passar pàgina.

La sentència recull que es va produir una negligència en les funcions dels acusats. "Ha sigut molt important que els acusats reconeguessin la seva responsabilitat sense cap discrepància, això ha dit molt d'ells", ha posat de manifest el pare de la nena. "És la condemna que els pertoca i jo no volia que anessin a la presó". A més, també ha fet una crida a les piscines privades perquè la vigilància sigui obligatòria per "evitar més morts".

El lletrat Francesc Jufresa representa a tres de les acusades, i ha explicat que els fets són "molt indefinits" perquè la investigació no va poder esclarir exactament què va passar. "Tenim la convicció que el millor d'aquest judici és que no s'hagi celebrat i i que s'hagi adoptat una via col·lectiva per conformar", ha subratllat. "El judici hauria sigut un mal pitjor que la pena que hem acceptat", ha dit, i ha manifestat que la sentència ja ha deixat clar que hi va haver una negligència.

Una negligència demostrada

Els fets pels quals han estat condemnats van tenir lloc el 19 de maig de 2017 a la piscina municipal de Ripoll. La nena feia un curset de piscina juntament amb la seva classe de P4 de l'escola CEIP Pirineu de Campdevànol, que començava cap a les onze i que s'havia d'acabar pels volts de les dotze del migdia. Aquell dia havien de fer de monitores dues persones que no van poder-hi anar, motiu pel qual el director de la piscina va decidir que una de les acusades, que havia de fer de socorrista, també faria de monitora. És la que tenia a càrrec el grup on hi havia la nena. "No va pensar en les limitacions que aquesta doble funció podria afectar la seva afectivitat, provocant la desatenció del servei de socorrisme a la piscina sense pensar en les possibles conseqüències", sosté la sentència.

Les quatre monitores encarregades del grup tenien assignats uns alumnes concrets que en cada sessió eren els mateixos. Durant els primers 40 minuts es feien activitats a la piscina petita, excepte el grup d'una de les acusades, que les feia a la piscina gran. Per això, el responsable va decidir que la monitora que feia les activitats a la piscina gran també exerciria de socorrista, com ja havia decidit amb l'altra monitora.

La víctima estava fent activitats a la piscina petita, amb la monitora que havia d'exercir també de socorrista, "provocant amb aquesta decisió la desatenció del servei de socorrisme de la piscina".

Un cop transcorreguts els 40 minuts els grups van retrobar-se a la piscina petita, on havien de fer jocs durant 10 minuts. La monitora encarregada del grup de la nena va marxar del lloc "sense motiu justificat" desatenent la seva doble assignació de funcions com a monitora i socorrista de la piscina petita, sense fer cas de les conseqüències i deixant els nens a càrrec de les altres tres monitores.

Quan l'última activitat va finalitzar, els alumnes juntament amb les tres monitores van marxar cap als vestidors "sense que, ometent el més elemental exercici de les funcions encarregades i assumides per elles mateixes, s'asseguressin que tots els alumnes sortissin de l'aigua", conclou la resolució judicial. D'aquesta manera també van desatendre l'"elemental funció de vigilància per evitar que algun dels nens retornés a la piscina amb el perill que això suposava".

Llavors, una de les professores de l'escola va adonar-se que al banc on els nens havien deixat la roba hi havia el barnús i les xancletes de la nena. Va ser la monitora responsable del grup qui va trobar la víctima surant a l'aigua inconscient. La reanimació cardiopulmonar que li van realitzar no va poder-li salvar la vida.