La Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat una moció que mostra el seu "compromís explícit" per dur a terme la reforma integral de la Casa de Cultura i el Conservatori Isaac Albéniz de Girona. Tot i això, el text també acorda demanar a la Generalitat que es comprometi a cofinançar els treballs, que segons alguns càlculs podrien costar fins a deu milions d'euros i que la Diputació tota sola no podria assumir. La moció l'ha presentat el PSC, tot i que la resta de grups (Junts, ERC, CUP i els independents) també hi han votat a favor.

La moció ressalta el "paper cabdal" que ha tingut la Casa de Cultura i el conservatori Isaac Albéniz per a la cultura de les comarques gironines en els últims 40 anys. En aquests moments, la Casa de Cultura porta anys pendent d'acollir la biblioteca Ernest Lluch, actualment situada al centre cívic Pla de Palau. El text, malgrat reconèixer que la Diputació ha anat fent reformes parcials als dos equipaments, subratlla que fa més de vint anys que s'espera "una reforma i modernització totals", per tal de sortir de "l'atzucac actual de precarietat i provisionalitat permanents". A la Diputació, afegeix el text, hi ha un consens generalitzat sobre la necessitat de fer aquestes reformes integrals, i de fet ja s'han plantejat diversos estudis. Tot i això, la despesa que suposarien algunes propostes -fins a deu milions d'euros- han fet que, de moment, la Diputació no les hagi pogut dur a terme.

És per aquest motiu que tots els partits de la Diputació coincideixen en què cal demanar el suport econòmic de la Generalitat. "La Casa de Cultura és un equipament central de la cultura a les comarques gironines i Isaac Albéniz és l'únic centre d'estudis professionalitzats del nostre territori. Fa més de vint anys, en definitiva, que s'espera una reforma integral de l'edifici per modernitzar-lo, adaptar-lo i renovable", conclou el text.

El president del PSC a la Diputació, Pere Casellas, ha explicat que la moció vol ser "un treball de síntesi" per superar "alguns desencontres" que hi ha hagut davant la necessitat d'inversió que hi ha el consultori. Casellas assenyala que els treballs "no els pot assumir la Diputació" tota sola, sinó que "el Govern de la Generalitat hi hauria de ser present", igual que el de l'Estat.

El diputat de Cultura, Albert Piñeira (Junts), ha coincidit en el diagnòstic: "La Casa de Cultura necessita una posada al dia", ha indicat. Tot i això, ha advertit que "cal anar en compte amb els grans projectes, perquè poden acabar estrellats". És per això que defensa que cal tirar endavant un projecte "realista" i que compti amb el finançament tant de la Generalitat com de l'Estat, tot recordant que en els últims anys ja s'hi han anat fent reformes tant puntuals com necessàries, ja que en alguns casos han ascendit a centenars de milers d'euros. Pel que fa a la fórmula de gestió, Piñeira ha avançat que l'actual, que és una fundació pública, no és la més òptima, ja que suposa una major burocràcia. És per això que, segons ha avançat, s'està treballant per acabar integrant la gestió de la Casa de Cultura dins de la pròpia corporació. La seva voluntat, indica, és tenir a punt aquest canvi abans que finalitzi el mandat. També ha advertit que més endavant caldrà analitzar quines entitats l'han de continuar fent servint i per a quines s'ha de buscar algun altre espai.

La representant de la CUP, Marta Guillaumes, també ha subratllat que les reformes són "necessàries", però ha deixat clar que tant important és el continent com el contingut, és a dir, les activitats que s'hi porten a terme. Segons indica, actualment hi ha dificultats per poder combinar totes les activitats i per això "fa falta una reforma i un projecte". Piñeira, però, ha destacat que en els darrers anys s'ha treballat molt per "actualitzar" les activitats que s'hi porten a terme, tot treballant les diferents àrees de coneixement.