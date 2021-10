La temporada boletaire va arrencar amb un mes de retard -al setembre- sobretot al Pirineu de Lleida, on els mesos de juliol i agost gairebé no hi va ploure. Al Ripollès i la Garrotxa, però, ja se’n podien trobar força a finals d’agost. L’investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) expert en bolets, Juan Martínez de Aragón explica que la temporada no es preveu que sigui de les més bones: «Serà una temporada entre bona i regular», vaticinia. Amb tot, l’evolució dependrà de les pluges, que per ara no són massa generoses i en faran baixar la producció.

L’expert pronostica que la campanya serà «entre bona i regular», però aclareix que difícilment s’assemblarà a la del 2018, quan va haver-hi una producció de 167 quilos per hectàrea de bolets i que es va convertir en la segona campanya amb més producció des que es tenen registres. De fet, la producció mitjana dels darrers vint anys està estimada en 60 quilos per hectàrea.

La regulació d’accés al medi

Amb l’arribada de la temporada de bolets es tornen a repetir les imatges de boscos plens i multitud de cotxes mal aparcats als vorals. De fet, el desconfinament per la covid-19 va agreujar la situació i, des de les comarques on acumulen més visitants, com el Berguedà i el Ripollès, ja van fer un crit d’alerta.

A Campelles porten anys intentant regular la circulació de vehicles per evitar massificacions als boscos, especialment a la tardor. El 2015 van crear un carnet per accedir a algunes pistes forestals restringides. Té una durada d’un any i està vinculat a una matrícula de vehicle. No portar-lo i circular per aquests espais comporta sancions dels Agents Rurals i els Mossos. Els veïns ho tenen gratuït, mentre que els propietaris de segona residència han de pagar 15 euros i la resta, 30 euros. La seva alcaldessa, Judit Cornellà, en fa una valoració positiva, però tot i això admet que cal anar més enllà.