Els Mossos d'Esquadra alerten que estan detectant un increment de la violència entre les bandes dedicades al negoci de la marihuana a la província de Girona.

El comissari del cos a la Regió Policial, Josep Milán ha destacat durant la celebració del Dia de les Esquadres que els preocupa aquesta situació, ja que es produeixen assalts entre aquests grups criminals.

Uns assalts que són violents i en els quals s'utilitzen armes de foc. També ha descrit que quan desmantellen plantacions a l'exterior, aquestes se situen cada vegada en "llocs més inaccessibles i difícils de detectar" i que els delinqüents compten amb moltes mesures de seguretat.

Que passen sobretot perquè els "jardiners" de les plantacions vagin armats però també, per la col·locació de paranys a la zona. Unes trampes però, com ha puntualitzat el comissari van "dirigits als altres grups i no pas a la policia". Tot i això, ha recordat que poden provocar ferits quan els Mossos en desmantellen. Un fet que va passar a Lleida el setembre, on un sergent del cos va resultar rebre el tret d'un parany casolà quan desmantellava cultius.

El comissari ha destacat que fa anys que Girona s'ha convertit en territori sobretot del cultiu de la marihuana i això ha vingut afavorit, "per la proximitat de les comarques gironines amb la frontera" . En aquests moments, la tardor, s'estan recol·lectant les plantacions fetes a l'exterior i per tant, genera molta feina a la policia. Les d'interior també els preocupen perquè generen molts problemes veïnals, ja que sovint s'ocupen cases, es punxa la llum, entre altres i per tant, alteren la pau social.

Els agents d'Investigació Criminal del cos estan a sobre dels grups criminals i el comissari Milán ha descrit que a Girona, si bé hi ha bandes de diverses nacionalitats, amb el que es troben ara més és amb ciutadans albanesos dedicats a la part de "jardineria" i que els preocupa la presència d'aquestes bandes, perquè "estan arrelant" i "es fan assalts entre ells i es roben la producció".

Davant de la proliferació i l'assentament d'aquest negoci a Girona, el comissari en el seu discurs, ha demanat que hi hagi "un canvi en polítiques criminals perquè és un tema global i que no només ens afecta a Catalunya sinó a la resta d'Espanya". Per això, ha reclamat "una revisió del marc normatiu i processal" per tal que la policia pugui "actuar de forma més eficient. Que a parer seu hauria de passar per exemple per revisar els "sistemes procedimentals per facilitar des de la destrucció immediata de marihuana, les intervencions, les detencions, les penes", entre altres.

Alerta amb el cànem industrial

El cap dels Mossos a la Regió de Girona també ha posat el focus cap a un altre negoci relacionat amb el món de la marihuana i és la producció de cànem industrial. Una activitat regulada però que estan detectant que va molt en augment i on es produeixen situacions fora de la llei. Ha admès que és un aspecte que encara no tenen controlat, però sospiten que de produccions de cànem industrial en "poden sorgir productes que estan dedicat a tràfic d'estupefaents" com ara, que es faci "una barreja d'aquest tipus de cànem amb plantes de marihuana per aconseguir més benefici a les produccions".

Delictes d'odi i violència masclista

La policia vetlla per protegir les víctimes de tots els delictes i el comissari Josep Milán ha fet esment en el seu discurs a les de la violència masclista i a les dels delictes d'odi i ha assegurat que hi destinaran més esforços per lluitar contra la violència que pateixen.

La primera és una xacra de la qual coneixem una petita part, com ha recordat. En el seu discurs ha llegit un fragment d'una carta d'agraïment a uns agents del Grup d'Atenció de la Víctima de la comissaria de la Bisbal d'Empordà on una víctima de violència masclista assegurava que els dos policies -Jordi i Joan- s'havien convertit com uns membres més de la seva família i els agraïa que hi fossin "sempre" per ella quan els havia necessitat. Una carta emotiva de la qual ha llegit un fragment.

Sobre aquest tipus de violència i les víctimes de delictes d'odi ha demanat un paper més actiu de la societat davant d'aquestes discriminacions. Per això, ha reclamat "canvi d'actitud" perquè la policia no pot pas estar darrere de cada persona. Assegura que cal un "rebuig de la societat" davant d'aquests fets i ha lamentat el paper d'inactivitat d'alguns ciutadans quan es produeixen aquest tipus d'agressions. El cap dels Mossos a Girona ha reconegut que "és perillós" però ha remarcat que "o ens impliquem tots o policialment no acabarem amb aquest tipus de comportaments que no van en la línia de modernització d’un país i del segle XXI". El comissari ha alertat d'un increment dels delictes d'odi i és que en nou mesos s'han detectat 44 casos a la Regió. Els que han crescut més són els relacionats per l'orientació sexual i l'origen. La xifra és superior a la de l'any passat (37) i igual que en el mateix període de 2019, en el que predominaven els relacionats amb l'orientació política. Ha reconegut que abans de la pandèmia els fets que s'havien detectat eren menys agressius que els actuals. Assegura que ara se n'han produït de més agressius i amb lesions. Finalment, ha recordat el cas d'agressió homòfoba que es va produir durant un botellon a la Devesa de Girona, un cas per al comissari, "incomprensible".

El Dia de les Esquadres s'ha celebrat aquest migdia a l'auditori de Girona i ha comptat amb presència d’agents de l’ABP del Gironès - Pla de l’Estany però també de les àrees regionals. També hi havia efectius d'altres cossos policials de la província i de cossos d'emergències així com la policia francesa.

Condecoracions

Durant l'acte s'han entregat s'han lliurat medalles i felicitacions tant a agents del cos com a persones externes al cos per actuacions meritòries. També s'han entregat sis medalles. Una d'elles l'ha rebut el fins fa poc cap de la Policia Local de Castelló d'Empúries, Antonio Pérez.

Entre les felicitacions hi ha la del grup d'agents de Girona que van salvar una noia que es volia suïcidar:

També s'ha lliurat una placa commemorativa a la Sala Regional de Comandament Operativa de Girona en reconeixement als anys de servei i que a més deixa de funcionar aquest novembre perquè s’integra a la de Reus.

Seguretat Ciutadana, reconeixement

A l'inici de l'acte també s'ha fet un vídeo de reconeixement a les Unitats de Seguretat Ciutadana del cos dels Mossos d'Esquadra. A través d'un vídeo s'ha repassat la seva feina, que passa sobretot per la negociació en les situacions que viuen cada dia aquestes unitats. Que són les primeres en arribar a les emergències i que han de litigar amb tota mena de serveis que poden anar des de baralles, furts, intents de suïcidi, agressions masclistes, entre altres. Un reconeixement que també ha fet una caporal de l'ABP Gironès - Pla de l'Estany, que ha rebut una de les medalles del cos per la seva trajectòria. Maria Dolors Puig ha explicat el tipus de feina que fan des de la USC, que a l'inici del desplegament s'anomenava "la polivalent" en referència a la multitud de serveis que fan. També ha animat a les noves incorporacions al cos a treballar i assegura que els esperen "amb molta energia".

L'acte també ha comptat entre altres, amb la presència de la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral que ha lloat el treball del cos policial i també ha reconegut que el govern aposta per anar "solucionant" les mancances que tenen i ha recordat la incorporació dels nous agents, que fa pocs dies que són a la Regió