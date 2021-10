El Banc del Temps Pont del Dimoni, del barri de Santa Eugènia de Girona, organitza la novena Jornada del Banc del Temps. L’acte comptarà amb un programa divers per acostar i impulsar aquest tipus d’iniciatives, caracteritzades per l’intercanvi de serveis, coneixements i tasques a canvi del temps de les persones, a tothom qui hi estigui interessat. La jornada es farà el dissabte, 23 d’octubre, a la pl. de Santa Eugènia (coneguda com a plaça del barco) de 10 a 14h.