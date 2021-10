La tardor és la temporada per excel·lència dels bolets, fet que també es tradueix en una major presència de gent al medi natural. Entre ells hi ha caçadors de bolets que, malgrat l’experiència, alguna vegada pateixen accidents o s’acaben perdent. Per als Bombers, això acaba desembocant en recerques i rescats de boletaires al medi natural. Però per evitar haver de fer aquest tipus de salvaments, reclamen que la gent extremi les precaucions; sobretot les persones d’edats més avançades que sovint es perden sense cap mena d’eina tecnològica -ni tan sols telèfons mòbils-,fet que dificulta la seva recerca.

Des de principis de setembre i fins al 12 d’octubre, els bombers han fet deu salvaments al medi natural d’aquestes característiques a les comarques gironines. Es tracta d’una xifra destacada, si es té en compte que no és ni un mes i mig. Amb les dades de principis d’any -que comptabilitzen el gener- hi ha hagut ja onze serveis de recerques de boletaires.

Es tracta d’un nombre d’actuacions que ja superen les de l’any passat i que encara es podrien incrementar, tenint en compte que la temporada ha començat amb retard i els caçadors de bolets gironins encara tenen feina per dies en zones més baixes de la província, ja que les més altes són les primeres on se n’han pogut trobar.

Al Ripollès, vuit rescats

La major part dels serveis (vuit) que s’han fet durant aquest mes i mig han tingut lloc al Ripollès. Tot i això, cal dir que el que més feina va portar als efectius dels Bombers i a la resta d’integrants en el dispositiu de recerca és el que es va produir a Maçanet de la Selva el 5 d’octubre.

Aquell dia, un boletaire de 71 anys va desaparèixer i al vespre la dona va avisar que no en sabia res des de feia hores. La dificultat afegida d’aquest servei, segons explica el responsable de la Unitat Canina dels Bombers, Jordi Riera, és que no se sabia ben bé on havia anat. Això els passa algunes vegades, recorda, i per això demana que, si es va sol, s’expliqui cap a on es va, a banda de portar algun tipus de mòbil o aparell de localització. En aquest cas, la recerca va començar però fins que no es va trobar el vehicle no es va poder fer una recerca de caire intensiu. No estava clar si havia anat cap al Monsteny o cap a la zona de Maçanet, i per això la recerca va ser més complicada. Finalment, un grup de bombers i ADF el van trobar l’endemà.

Des del cos de Bombers, Jordi Riera explica que hi ha un perfil determinat-com el del boletaire de Maçanet- que sovint els complica la feina a l’hora de fer la recerca. Es tracta el d’un home que té més de 70 anys i que porta «buscant bolets tota la vida, és de costums i s’adona que de sobte s’ha despistat perquè té tota l’estona la mirada a terra, no sap on és i se li ha fet de nit».

Sense ús de la tecnologia

A més, solen ser persones que no acostumen a utilitzar mitjans electrònics o no en saben, ressalta Riera. En aquests casos, com que estan totalment desorientats, s’acaben perdent. Es tracta d’una situació que es pot arribar a agreujar perquè els boletaires, igual que els excursionistes, poden arribar a accidentar-se.

Amb aquest tipus de perfil, els Bombers sovint no saben ni per on començar la recerca quan se’ls informa d’aquest tipus de desaparició. A vegades, ni la família de la persona perduda sap on ha anat a buscar els bolets.

Per això, el que fan és iniciar la recerca amb l’objectiu de trobar el cotxe. Un cop trobat el vehicle -en el cas de Llagostera, gràcies a la Unitat Canina-, poden començar a buscar el rastre del boletaire juntament amb la resta de membres del cos que estan sobre el terreny.

Un altre aspecte que el bomber considera que és força desconegut és com funciona el 112 en punts de muntanya. Ressalta que el telèfon d’emergències es pot utilitzar malgrat estar en punts de poca cobertura i això, com recorda, és indispensable per informar els mitjans que fan la recerca. De fet, moltes de les recerques es resolen en l’actualitat a través de les trucades. Però en el cas de gent d’edats tan avançades, això no succeeix gairebé mai.

Amb persones de mitjana edat, en canvi, el que fan és parlar amb la persona que s’ha perdut i, mitjançant l’enviament de la posició amb el GPS del mòbil via Telegram o Whatsapp, la recerca és molt ràpida. Fins i tot descriu que sovint donen indicacions a la persona desorientada i, amb aquestes, la gent va sortint del lloc dels bosc on s’ha perdut per ser rescatada.

Per anar a caçar bolets, si al final ens perdem, Jordi Riera recorda que és molt important fer coses «tan senzilles com portar roba d’abric vistosa, anar ben calçat i portar aigua i menjar». També destaca que és important informar a algú d’on s’ha anat i evitar anar sol a muntanya o a buscar bolets. Finalment, apunta que en situacions d’exercici físic com és una activitat com aquesta, cal tenir «en compte nostre estat físic i la nostra capacitat».