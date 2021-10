Un vint per cent de les captures que es desembarquen als ports catalans són sardines, però, tot i la millora tecnològica i, per tant, de l’eficiència de les flotes, cada cop se’n pesca menys quantitat. I les que es pesquen, segon un estudi fet biòlegs de la Universitat de Girona liderats per la Marta Muñoz i Jordi Viñas, les sardines que arriben als ports catalans són cada cop més petits, més joves, tenen pitjor salut i comencen a reproduir-se abans. «Tots aquests paràmetres estan directament relacionats amb la capacitat de la sardina per afrontar la seva supervivència i, per tant, per afrontar l’explotació pesquera», afirma Muñoz sobre una espècie que ja es pot considerar sobreexplotada.

Segons l’estudi, a banda de l’efecte de la sobre pesca, «la sardina també ha de respondre a l’increment de temperatures del mar a conseqüència del canvi climàtic». En el marc de l’estudi, els biòlegs també analitzen si hi ha factors genètics que pugui explicar aquest empobriment de la salut de les sardines.