Les dades constaten que el ritme de vacunació contra la covid-19 segueix sent molt lent i pràcticament està estancat en algunes franges d’edat. I és que tal com ha afirmat Salut en més d’una ocasió, la majoria de població que encara no s’ha vacunat ja ha tingut l’oportunitat de fer-ho.

Prova d’això és que pràcticament un de cada tres gironins de 20 a 40 anys encara no té la pauta completa. Desglossat per franges d’edat, el percentatge és del 62,9% per a persones de 20 a 29 anys; del 62,6% per al col·lectiu de 30 a 34 anys i del 69,1% per a persones de 35 a 39 anys. D’aquesta manera, cap d’aquestes franges poblacionals arriben al 70% d’immunització, un dels mínims establerts per mantenir la pandèmia sota control.

D’altra banda, la Regió Sanitària de Girona ha aconseguit arribar al 70% de població immunitzada, més d’un mes després que ho fes Catalunya, on la població amb la pauta completa és del 73,5%. Aquestes dades posen en evidència que les dosis no estan arribant amb la mateixa velocitat a tots els municipis i barris catalans i hi ha zones on el percentatge de vacunació és bastant més baix que la mitjana catalana.

Si s’analitza la situació per regions sanitàries, limitació territorial establerta per Salut, destaca que Girona continua tenint el segon percentatge més baix de vacunats amb pauta completa amb un 70,6% just després de l’Alt Pirineu i Aran, que és del 70,4%.

Tot i que la immunitat a Catalunya fa temps que ha assolit el principal objectiu fixat d’arribar al 70%, tenint en compte l’impacte de la cinquena onada causat per la virulència de la variant delta, científics i autoritats sanitàries es van fixar arribar a més d’un 80% de vacunats. De moment, però, l’estancament de vacunació entre els joves és la principal causa del retrocés del ritme de vacunació a Catalunya.

Èxit en adolescents

Una altra dada significativa és que la vacunació dels adolescents continua superant la dels joves, fins a tal punt que el percentatge de la franja de 12 a 19 anys, a part de superar el de la franja de 20 a 29 anys, també supera el del col·lectiu de 30 a 39 anys.

La franja de 20 a 29 anys continua sent la que té el percentatge més baix de la població. A més, cal tenir present que fa més temps que es poden vacunar que els adolescents. L’obertura de vacunació per a persones de més de 16 anys a tot Catalunya es va produir el 30 de juny, mentre que l’activació per als adolescents de 12 a 15 anys no va ser efectiva fins al cap de més d’un mes, al 3 d’agost.

Per altra banda, moltes de les vacunes que Salut pensava administrar aquest mes, s’estan destinant com a terceres dosis per a persones amb immunosupressió i usuaris de residències. Segons el darrer balanç, ja se n’han posat 7.883 des de fa pràcticament un mes. Finalment, està previst que a partir de la setmana que ve es comencin a administrar aquestes dosis de reforç a la població de més de 70 anys.