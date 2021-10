El Govern de la Generalitat no té previst, a curt termini, incrementar les freqüències dels trens de les línies R11 i RG1 de Rodalies, que són les que connecten les comarques gironines amb Barcelona. El vicepresident, Jordi Puigneró, recorda que la Generalitat ha demanat, "de forma reiterada", la transferència completa de les competències sobre els serveis ferroviaris de Rodalies de Catalunya, tant pel que fa a les infraestructures com els mitjans personals i materials necessaris per a la gestió del servei. D'aquesta manera, indica Puigneró, "es possibilitaria una millor gestió del servei i es podrien introduir millores en l'oferta". Puigneró ha respost així a una pregunta formulada pel diputat de la CUP Dani Cornellà, que havia preguntat si hi havia previsions d'incrementar les freqüències a aquestes dues línies de Rodalies.

Aquesta setmana, la Generalitat ha anunciat que a partir de 2024 passarà a gestionar el servei ferroviari de Rodalies de Lleida, comprometent-se a millorar-ne el servei i a doblar les freqüències entre Lleida i Manresa. En el cas de Girona, però, les millores hauran d'esperar. Com a mínim, fins que el Govern català hagi aconseguit el traspàs sencer de Rodalies per part del govern estatal. "Tot i que el departament de Vicepresidència segueix treballant per a la millora dels serveis de Rodalies de Catalunya, no es preveu en el curt termini increments de freqüència en les línies R11 i RG1", assenyala Puigneró.

Les dues línies, actualment operades per Renfe, són les que connecten les comarques gironines amb Barcelona, i solen presentar alts índexs d'ocupació. La RG1 va des de l'Hospitalet de Llobregat fins a Figueres i Portbou passant per la costa, és a dir, recorrent el Maresme fins a Blanes i d'allà, a Maçanet i la resta d'estacions gironines. La R11, en canvi, és la que va de Barcelona-Sants a Portbou passant pel Vallès i la Selva interior.