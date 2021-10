Tres llevadores de l’hospital Santa Caterina estan recollint firmes a través de la plataforma Change.org per reivindicar una petició històrica: que la seva especialitat sigui reconeguda.

Segons exposen, fins al 1987, el sou d’una llevadora a Espanya era superior al de les infermeres perquè a la nòmina apareixia un concepte d’«especialitat». A partir de llavors, però, un nou estatut va equiparar els salaris de les infermeres i llevadores i es va produir una «descoordinació dels dos col·lectius». També lamenten que hi ha una «absència» de força política perquè es reconegui el sector, així com l’«oblit» per part dels sindicats.

A tall d’exemple, especifiquen que «només a Cantàbria hi ha un complement salarial per a les llevadores i per tant és on hi ha el salt econòmic més gran entre la infermera i la infermera especialista en obstetrícia i ginecologia».

«A l’àmbit espanyol s’ha intentat moltes vegades que hi hagi aquest reconeixement però no s’ha aconseguit; som un col·lectiu molt petit i cap sindicat recull les nostres necessitats. És per això que, prenent d’exemple el cas de Cantàbria, demanem a Salut que faci un pas similar», exposa a aquest diari la precursora de la iniciativa, que és llevadora resident a l’hospital Santa Caterina.

«No tenim carrera pròpia»

També posa de manifest la «complexitat» d’entrar com a residents a través de l’examen d’Infermeria Interna Resident (IIR), ja que hi ha molt poques places i molta demanda. «Per acabar exercint la professió fa falta molta formació i dos anys de residència, és per això que tot aquest temps d’esforç s’hauria de veure reflectit de forma econòmica, en concepte d’especialitat», remarca la llevadora del Santa Caterina.

A part d’això, recorda que hi ha un altre problema de base, i és que «erròniament a les infermeres i llevadores se’ns ha equiparat com a iguals, quan no hauria de ser així. La professió de llevadora podria estar completament separada de les infermeres. Tenim un camp tan ampli que podríem tenir una carrera pròpia, tal com passa a altres països europeus com per exemple Països Baixos i Regne Unit». Finalment, alerta que actualment no hi ha suficients llevadores i que, en els propers anys, hi haurà una mancança important.

La iniciativa ja ha recollit més de 700 firmes i el principal objectiu és arribar a les 1.000 per tal de fer-les arribar al Departament de Salut de Catalunya.