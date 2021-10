Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit han denunciat penalment un jove de 19 anys per conduir a una velocitat de 193 quilòmetres per hora, gairebé al doble del límit de la via, que és de 100 quilòmetres/hora.

Els agents de Trànsit el van enxampar el dia 16 d'octubre durant un control que tenien muntat al quilòmetre 72,8 d'aquesta autovia.

Van caçar el conductor que anava al volant d'un Ford Fiesta cap a les sis de la tarda circulant amb un alt excés de velocitat (193 km/h) i per això el van denunciar penalment.

El jove de 19 anys, és veí de Montagut i de nacionalitat romanesa. Se l'acusa de ser el presumpte autor d’un delicte relatiu al trànsit per excés de velocitat.

Els Mossos informen a través de les seves xarxes socials que és el tercer conductor que enguany marca una velocitat penal a l'A-26.

Denunciem aquest conductor per circular a 193km/h en un tram limitat a 100km/h a Sant Jaume de Llierca. És la tercera infracció penal que s’investiga a la mateixa via aquest any pic.twitter.com/KTZG5TR6Zg — Mossos (@mossos) 21 de octubre de 2021

Els Mossos fa temps que avisen que la gent va molt més desinhibida al volant amb la fi de la pandèmia. Entre les conductes més perilloses detectades pels agents de Trànsit hi ha els excessos de velocitats i conduir sota els efectes de l'alcohol i drogues.