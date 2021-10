Durant aquest curs, 2021-2022, l’institut Germans Vila Riera de Camprodon celebra el seu 25è aniversari. Per commemorar aquesta efemèride, s’han programat diversos actes i activitats al llarg de tot el curs. També s’ha creat una comissió on participen docents, alumnes, personal laboral, pares i antics professors del centre, per així poder configurar una celebració diversa que aconsegueixi atreure a tota la gent que ha tingut vinculació amb l’institut.

Per a començar a escalfar motors, el centre educatiu ha creat un logotip commemoratiu obra de l’alumna Emma Costa, ha distribuït un objecte commemoratiu pels estudiants, un porta entrepans “Boc’n‘Roll” i també s’han dibuixat un centenar de litografies úniques, obra de Gisela Arimany, que es regalaran durant l’efemèride amb les institucions o persones que col·laborin en la celebració. En paral·lel, s’ha programat una exposició fotogràfica sobre el centre d’estudis secundaris per l'any vinent.

Per difondre aquest aniversari, el centre ha creat un espai web on es recull tota la història de l’institut, així com els materials editats i l'agenda d’actes programats. A més, està recollint (a través de telèfon o whatsapp) felicitacions dels ciutadans en qualsevol format sobre anècdotes, records o experiències viscudes a l'institut al llarg d'aquests vint-i-cinc anys.