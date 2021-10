L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) ha reclamat a la Generalitat de Catalunya l’establiment d’un certificat covid digital específic per al sector d’atenció a la gent gran en situació de dependència. Aquest certificat, que faria les funcions d’un passaport sanitari, seria obligatori per a professionals i familiars en contacte amb les persones dependents, i «serviria per protegir encara més un dels col·lectius més vulnerables i que més afectats s’han vist per la pandèmia», segons afirma la patronal de residències.

«Parlem molt del respecte a la decisió de no vacunar-se, però on està el respecte o el dret que un familiar que està a una residència l’atengui una persona vacunada? Com podem garantir una plena seguretat si hi ha familiars no vacunats que accedeixen a un centre residencial?», es pregunta Cinta Pascual, presidenta d’ACRA, ara que els plans sectorials de residències i centres de dia, dos recursos utilitzats per unes 63.000 persones dependents a Catalunya, flexibilitzaran les seves mesures de seguretat per tal de facilitar la interacció entre persones usuàries i el seu entorn.

Segons les dades oficials de vacunació del Departament de Salut, les xifres de no vacunats van del 6% de professionals de residències fins al 26,5% entre persones de més de 12 anys a l’entorn comunitari.

Sindicats en contra

Les reaccions a aquesta postura no han tardat a arribar. El sindicat Comissions Obreres (CCOO) s’hi ha mostrat totalment en contra, de la mateixa manera que va trobar «desproporcionat» el plantejament de Pimec respecte a l’exigència de la vacunació obligatòria o el certificat covid als treballadors.

Maria Àngels Rodríguez, portaveu i responsable de comunicació de la Federació de Sanitat de CCOO i que exerceix com a infermera a l’hospital Trueta, lamenta a aquest diari que la petició d’ACRA «implica la limitació de drets fonamentals». A part d’això, hi ha altres motius com per exemple que «no tothom pot vacunar-se per motius de salut, així que és inapropiat exigir la vacunació», lamenta.

És per això que des del sindicat s’insta als Governs a «no deixar-se pressionar» per part de les patronals i «salvaguardar» els drets fonamentals dels ciutadans mentre no existeixi una situació de real urgència i necessitat per a l’interès públic.

Des del sindicat, també afegeixen que l’altra eina per a la contenció de la pandèmia en l’àmbit laboral és el manteniment de les mesures bàsiques de prevenció que no s’han complert en moltes empreses al llarg d’aquesta pandèmia. «En el cas de les residències, tenim constància que no sempre s’han facilitat els equips de protecció individuals (EPIs) necessaris i això és imprescindible per a tots els treballadors, tant si estan vacunats com no», conclou Rodríguez.