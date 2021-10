Després que durant pràcticament tot l’estiu la mitjana d’edat dels positius de coronavirus rondés els trenta anys, darrerament ha augmentat de forma molt destacada. Fins a tal punt que, actualment, és de 43 anys, gairebé deu anys més que fa dues setmanes.

D’aquesta manera, malgrat la reobertura de l’oci nocturn i que un de cada tres gironins de 20 a 40 anys no té la pauta completa de vacunació, els contagis entre els més joves estan baixant. Actualment, la franja d’edat en la qual s’estan diagnosticant més casos és la de 40 a 49 anys.

Per altra banda, també cal tenir present que, en els darrers balanços, el nombre de casos està pujant. Ahir per exemple a Girona se’n van notificar 92, un 113% més que el dia anterior. Es tracta d’una de les xifres més altes de les últimes setmanes, ja que torna a aproximar-se al llindar de 100.

A més, cal tenir present que els principals indicadors de contagi van a l’alça, és a dir, tant el risc de rebrot com la transmissió del contagi. De moment, però, aquest creixement no està repercutint en un augment de pressió assistencial. Cal tenir present que Salut i experts ja han alertat que hi hauria repunts puntuals sense gaire importància.

Totes les residències verdes

Finalment, segons va informar ahir Drets Socials, totes les residències gironines segueixen sent lliures de covid-19. D’aquesta manera, totes són catalogades com a «verdes» des de fa setmanes. A Catalunya, un total de set centres residencials de serveis socials tenen a dia d’avui algun cas actiu de covid-19 entre les persones residents. En concret, hi ha quatre centres de gent gran, dos centres per a persones amb discapacitat i un centre d’altres tipus de recursos residencials, com centres d’infància, per a persones en risc d’exclusió i d’altres.