El pintor Jordi Llagostera (Ripoll, 1990) exposarà la mostra "Miscel·lània" al Palau de l’Abadia de Sant Joan de les Abadesses. L’artista va començar pintant en algun període de la seva adolescència com a passatemps, però des de fa dos anys s’hi dedica professionalment. Anteriorment, també havia treballat en projectes relacionats en l’art, com una galeria en línia o dotant de contingut una aplicació del sector artístic.

Llagostera reconeix que encara està buscant el seu estil i que no es defineix en cap tècnica, tot i que té clar que de moment fuig de les pintures a l’oli perquè diu que ara no té la paciència per esperar que s’assequin. Algunes de les seves obres tenen un component més crític i reflectiu i són més obscures, però en d’altres busca jugar amb el color i el vessant més estètic.

Tot i la seva curta trajectòria, l’artista ha tingut l’oportunitat d’exposar a Nova York i també és el director artístic de l’Espai Rama, que ha decorat i des d’on busca trencar els estereotips elitistes de la cultura barrejant l’oci i l’art. Llagostera està actualment treballant per engegar un projecte de roba infantil que busca diferenciar-se de l’oferta actual.

L’exposició s’inaugurarà el dissabte 23 d’octubre, a les 18 h, i es podrà visitar fins al 8 de desembre. Estarà oberta al públic de dilluns a dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h, i diumenges, de 10 a 14 h.