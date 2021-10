Sant Joan de les Abadesses va presentar aquest passat dissabte 16 d’octubre el mural de ceràmica artesanal fet amb motiu del mil·lenari de l’expulsió de les abadesses del Monestir de Sant Joan (1017-2017). L’obra, que penja de la façana del Palau de l'Abadia, està situada al carrer Bisbe Soler i ha estat feta pel taller de les monges benedictines de Sant Benet de Montserrat.

La iniciativa s’emmarca en els actes que recordaven els mil anys de l’expulsió de la comunitat santjoanina de monges benedictines del monestir —fundat el 885— per part de la butlla papal que va aconseguir Bernat de Tallaferro el 1017. L’any 2017, es van fer unes jornades al municipi d’estudi sobre el qual fou el primer monestir femení de Catalunya i llavors es va acordar fer l’encàrrec d’elaborar aquest mural que, un cop enllestit, ha vist posposada la col·locació per la pandèmia de Covid-19.

L’acte va comptar amb la presència de l’abadessa del Monestir de Sant Benet de Montserrat, Maria del Mar Albajar, i de l’alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roqué.

Donar visibilitat a les primeres benedictines de Catalunya

En el mural, fet a mà, s’hi poden veure les cinc abadesses que varen estar al capdavant del monestir amb elements decoratius relacionats amb característiques que les defineixen. Consta de 207 rajoles cuites a 960° C amb esmalts fets amb fórmules pròpies del taller de Sant Benet, i escollint colors que anessin d’acord amb l’entorn on s’ha col·locat. Durant l’acte, es van repartir uns fulletons on les creadores expliquen la iconografia escollida.