Els hospitals Santa Caterina de Salt (Gironès) i Josep Trueta de Girona han posat en funcionament un programa de rehabilitació respiratòria per a pacients que han patit covid-19. El programa consisteix a estudiar l'estat basal respiratori del pacient a través de diverses proves com ara una ecografia de diafragma o una ergometria. Posteriorment, el pacient comença un reentrenament global i un altre d'analític de la musculatura perifèrica i de la musculatura respiratòria. Aquests treballs duren uns tres mesos i després es repeteixen les proves inicials per veure els resultats. La idea és que totes aquelles persones que hagin ingressat per una pneumònia greu puguin alleugerir els símptomes a través d'aquest programa.

Algunes de les persones que han ingressat per la covid-19 han acabat derivant a una pneumònia greu. A vegades, quan aquestes persones reben l'alta acaben recuperant la capacitat respiratòria que tenien abans de tenir el coronavirus. Però hi ha casos en què tres mesos després encara pateixen alguns dels símptomes. Els hospitals gironins Santa Caterina i Josep Trueta han estrenat un programa de rehabilitació respiratòria per ajudar a tots aquests pacients poder tornar a la seva capacitat respiratòria habitual. Per fer-ho, els pacients seran analitzats amb diferents proves per saber quin és l'estat basal respiratori. D'aquesta manera, els faran un estudi funcional respiratori complex, una ergometria (una prova per valorar la tolerància del cos a l'esforç) i una ecografia del diafragma.

A partir d'aquests resultats, els pacients començaran un període d'entrenament global i també un entrenament de la musculatura perifèrica i respiratòria. Aquest programa d'entrenament durarà uns tres mesos, aproximadament. Quan acabin els exercicis prevists, es faran altra vegada les proves inicials per veure si hi ha millora o no. El programa està pensat per a persones que segueixen tenint la sensació d'ofec, falta d'aire, fatiga o tos tres mesos després de rebre l'alta hospitalària. El programa està dissenyat perquè pugui tractar uns 50 pacients a l'any.