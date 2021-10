La sisena edició de Som Cultura, el festival d’experiències culturals a la Costa Brava i el Pirineu de Girona, ha programat cinquanta propostes culturals per als caps de setmana de novembre. El festival proposa activitats presencials i familiars de descoberta del patrimoni i immersió en l’art, visites teatralitzades i Els museus a casa, un conjunt d’activitats a distància i gratuïtes. Durant la presentació, ahir, el president de la Diputació, Miquel Noguer, va remarcar que Som Cultura «pretén ser un esdeveniment transversal en el que participin el sector cultural i els sectors de l’hostaleria i la restauració». «Aquesta activitat ha de contribuir a desestacionalitzar els festivals i el turisme i crear dinamisme a la demarcació», va afegir.

Som Cultura presenta una cinquantena de propostes programades per les entitats i empreses associades al Club de Màrqueting Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. El festival ofereix una selecció d’activitats especials per redescobrir l’àmplia oferta cultural, patrimonial i artística de les comarques gironines. Seguint la fórmula de l’any passat, el festival presenta una programació híbrida que combina les activitats presencials i a distància per a tota mena de públics.

Quatre grans blocs

La programació presencial, que es concentra durant els caps de setmana del mes de novembre, s’agrupa en quatre blocs temàtics: descobrir el patrimoni, visites teatralitzades, activitats familiars i genis i artistes. Entre les moltes propostes que es presenten hi ha rutes per descobrir patrimoni el patrimoni de les comarques gironines, representacions teatrals (en algunes ocasions, acompanyades de tastets gastronòmics) i un ampli ventall d’activitats destinades als més petits, incloent-hi una representació de titelles al monestir de Ripoll.

A més, una quinzena de museus gironins oferiran activitats a distància a través de la proposta Els museus a casa, que impulsa la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona. Al llarg del mes de novembre, els museus també oferiran càpsules de vídeo per donar a conèixer peces i obres d’art del patrimoni cultural gironí que siguin genuïnes o presentin alguna curiositat.