El Consorci de l'Estany ha alliberat 300 exemplars de nàiades a la riera de Can Morgat de Porqueres (Pla de l'Estany). Es tracta d'una acció per reintroduir aquesta espècie que està desapareixent de la conca fluvial de l'estany de Banyoles. Les nàiades que s'han alliberat provenen del laboratori de cria que té el Consorci de l'Estany i que cria aquest tipus de mol·luscs en captivitat per, posteriorment, alliberar-los al medi natural. Habitualment es tarden quatre anys a criar nàiades que tinguin un volum suficientment gran per garantir la seva supervivència al medi natural (uns 4 cm). L'alliberament d'aquests exemplars arriba després de dragar aquesta riera i eliminar bona part dels sediments que s'havien anat acumulant amb els anys.