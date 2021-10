La manca de places als estudis de Formació Professional més demanats i, posteriorment, l’ampliació de les mateixes en cicles amb alta demanda com, per exemple, el de Sistemes Microinformàtics i Xarxes o el de Cures Auxiliars d’Infermeria va ser un dels grans del Departament d’Educació d’aquest darrer estiu. Les empreses busquen treballadors formats i, cada cop més, molts joves volen estudiar FP. Ara només fa falta que hi hagi places en els estudis en què els futurs estudiants es voldrien matricular i, al mateix temps, que aquests estudis formin treballadors en les àrees que les empreses necessiten. Per intentar quadrar aquest cercle, la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, i el director general de Formació Professional, Àngel Luis Miguel, es van reunir amb representants dels sectors empresarials de la província per conèixer de primera mà quins treballadors necessiten les empreses gironines i així poder planificar millor els mòduls de formació professional que es necessitaran els pròxims cursos.

«Tal com va dir el conseller Gonzàlez-Cambray, aquesta ha de ser la legislatura de la Formació Professional, i el seu desplegament ha de respondre a les demandes reals del sector productiu», va explicar ahir Laia Cañigueral que, acompanyat també pel director territorial d’Educació, Adam Manyé, es va reunir amb representants del Grup Impuls per Girona que inclou les Cambres de Comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols, FOEG, PIMEC i Fòrum Carlemany.

«Estem treballant perquè passin coses importants a comarques gironines, com per exemple impulsar un campus de salut, o altres iniciatives potents que poden requerir de nou personal», va dir Cañigueral mentre, al seu torn, el director general de Formació Professional, Àngel Luis Miguel, va destacar la importància del contacte d’ahir per «per veure quines són les necessitats i les expectatives de les persones, i així donar resposta a les qualificacions d’aquestes persones en els diferents sectors a les comarques gironines».

Per part dels empresaris, el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, va recordar que «les empreses patim un problema molt important, que és la falta de personal tècnic per incorporar a les empreses» i es va mostrar esperançat que el contacte d’ahir amb Educació «faciliti almenys en part, solucionar aquesta qüestió, que és una reivindicació de les empreses en aquests moments».