Els veïns que formen part de la comunitat energètica de Cornellà del Terri han estalviat entre un 40 i un 50% en factures de la llum durant els tres mesos de funcionament. Així ho ha detallat el regidor d'Energia del municipi, Francesc Pujol, després d'una trobada amb els usuaris d'aquesta comunitat energètica per valorar-ne el funcionament després del primer trimestre d'estrenar el servei. Durant la trobada, l'Ajuntament de Cornellà del Terri va comunicar als veïns que oferiran una aplicació on tots els usuaris podran consultar a temps real la potència energètica disponible.

Tres mesos després de la posada en funcionament de la comunitat energètica a Cornellà del Terri, els usuaris valoren positivament aquest servei. El consistori va celebrar una trobada amb els usuaris el dijous de la setmana passada, 14 d'octubre, per saber què calia millorar i quin grau de satisfacció hi havia entre els veïns.

El regidor d'Energia i Indústries de Cornellà, Francesc Pujol, ha destacat que els usuaris han gaudit d'un estalvi d'entre el 40 i el 50% de les factures de la llum que havien pagat els mateixos mesos de l'any anterior. Pujol ha afegit que moltes persones ja han comunicat que l'any vinent repetiran amb el projecte i molts d'ells incrementaran la quota prevista per rebre més energia provinent de les plaques solars.

Durant la trobada amb els veïns l'Ajuntament també els va presentar una aplicació on els usuaris de la comunitat energètica podran consultar a temps real quina potència energètica hi ha disponible. El regidor ha recordat que l'energia que produeix aquesta comunitat "s'ha de consumir al moment" i per això és útil tenir una aplicació per calcular a temps real quin consum es pot tenir.

Amb aquesta aplicació, els veïns poden "gestionar-se millor i optimitzar el consum d'energia". En aquesta aplicació també hi ha un simulador d'electrodomèstics que permet calcular quin és el consum de cada un d'ells perquè els usuaris vegin què poden fer servir i què no amb l'energia produïda per les plaques solars municipals.